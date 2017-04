Edwin Frewein neuer Sales Manager Foodservice McCain

Wien (OTS) - Mit 01. April 2017 übernahm Edwin Frewein (41) als Sales Manager Foodservice die Verkaufsleitung bei McCain Österreich für den österreichischen Gastronomiemarkt. Sein Ziel ist es, die Wachstumserfolge von McCain Österreich bei Kartoffelspezialitäten und im Finger Food Sortiment konsequent auszubauen. Weiterhin für den österreichischen Retailmarkt zeichnet Gabriele Pichler-Hammerschmidt als Sales Managerin Retail verantwortlich.

Edwin Frewein besitzt langjährige Erfahrung im österreichischen Foodbereich und ist bereits seit neun Jahren bei McCain Österreich tätig, zunächst als Area Sales Manager und zuletzt in der Position des Key Account Managers "West". Die bisher für diesen Bereich verantwortliche Alexandra Matousek verließ das Unternehmen auf eigenem Wunsch zum 31. März 2017.

Über McCain

McCain Foods Limited ist ein international führender Hersteller von Tiefkühlprodukten mit mehr als 18.000 Mitarbeitern und 46 Produktionsstätten auf sechs Kontinenten. Das 1957 in Florenceville, New Brunswick (Kanada), gegründete Unternehmen befindet sich bis heute in Familienbesitz. Der jährliche Umsatz des Unternehmens beträgt mehr als 5,4 Mrd. EUR. McCain ist damit der weltweit größte Hersteller von Pommes frites und weiteren Kartoffelspezialitäten. McCain Produkte finden sich in Tausenden von Restaurants und Supermarkt-Tiefkühltruhen in mehr als 160 Ländern weltweit.

