Premiere: HAIR Festival rockt Graz mit internationalen Headlinern!

Graz (OTS) - Erstmals öffnet das HAIR Festival seine Tore in Graz und es wird gleich ein Riesenspektakel:

André Märtens & Boris Entrup by Great Lengths, Dieter Ferschinger by WKO Steiermark Landesinnung der Friseure, Mario Krankl feat. icono by Goldwell uvm rocken die MAIN Stage!

Exklusiv: Die Haute Couture Fashion Show von dem begnadeten Jungdesigner Emanuel Burger & Susanne Dullinger presented by MODEPALAST wird an beiden Tagen das Fachpublikum begeistern. Be part of it!

Die Stadthalle Graz wird kommendes Wochenende zu dem Festival Gelände der Branche! Ein Festival für Friseure & Barbiere zieht große Namen in die Steiermark! Mit Boris Entrup, Andre Märtens, Mario Krankl, Dieter Ferschinger und Emanuel Burger sind bekannte Branchenstars vor Ort - u.a. bekannt aus zahlreichen TV Formaten - und werden das Publikum begeistern! Das weitere Festival Programm kann sich sehen lassen: Rund 40 Shows & Workshops, 110 Marken und Aussteller, eine eigene Barber Area mit u.a. The Barber Sebastian Pfister, Street Food und eine trendige Bar machen das Festival zu einem Erlebnis der Extraklasse! On the top: Der Modepalast öffnet mit 70 nationalen und internationalen Designern seine Tore!

Antenne präsentiert: die HAIR Festival Night

Am Samstag, 8. April, sorgt die HAIR Festival Night presented by Antenne Steiermark in der BARBER Area dafür, dass kein Haar auf dem anderen bleibt! Live on stage: The Oilchange Trio presented by True Fellas Diner und Antenne DJ Trashtray. Ebenfalls on stage ist Friseur & Autor Oliver Klam mit seiner Comedyshow zum Buch „Haarige Geschichten“ und präsentiert das wahre Leben im Friseursalon. Ab 19 Uhr, Eintritt frei.

HAIR Festival Graz 2017

Stadthalle Graz

Messeplatz 1

8010 Graz



Öffnungszeiten:

Samstag, 8. April 2017, 14 bis 19 Uhr

Sonntag, 9. April 2017, 10 bis 17 Uhr

Ticketpreise:

Die Tickets zum HAIR Festival sind in allen 4.000 Ö-Ticket Vorverkaufsstellen sowie online unter www.oeticket.com erhältlich!





www.hair-festival.at

www.facebook.com/hairfestivalgraz

#hairfestival @hairfestivalgraz

