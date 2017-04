CPB Software AG unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Objectway für Österreich, Deutschland und Schweiz

Die Kooperation zwischen CPB Software AG und Objectway bietet Privatbanken, Investment- und Vermögens-Managern eine integrierte Front-to-Back Softwarelösung.

Wien (OTS) - CPB Software AG, einer der führenden Anbieter für Business Process Outsourcing (BPO) und Backoffice Lösungen für Privatbanken, Investment- und Vermögens-Manager in Österreich, Deutschland und der Schweiz, und Objectway, ein führender Anbieter für Investment-Management und Digital-Software-Lösungen für die globale Finanzdienstleistungsbranche, haben heute ihre Vertriebsvereinbarung bekanntgegeben.

Damit wird CPB die Basisprodukte von Objectway für ganzheitliche Kundenbetreuung (Advice), effektives Portfolio-Management (eXimius) und digitale Kooperationsplattform zwischen Kunde und Berater (Conectus) von seinem Hauptsitz in Wien und den Büros in Deutschland und der Schweiz in der DACH-Region vermarkten und einführen.

Dazu Peter Thomayer, CEO der CPB Software AG: „Der Zusammenschluss mit dem besten Software-Lösungsanbieter in der Finanzindustrie und der Fokus auf Digital-Software-Lösungen, die bis dato in der DACH-Region nicht verfügbar waren, verbessert sowohl unsere Kundenbetreuung als auch künftige Verkaufschancen. Wir freuen uns, in einer regen Zusammenarbeit mit Objectway und unseren Kunden, die Synergien und Expertisen unserer beiden Software Häuser bestmöglich zu nutzen.“

Peter Schramme, Chief Business Development Officer bei Objectway, ergänzt: “Durch die Partnerschaft mit CPB sind wir in der Lage, unsere Marktpräsenz in der DACH-Region auszubauen. Die Zusammenarbeit der letzten Monate hat bereits einige neue strategische Möglichkeiten in diesem Markt aufgezeigt. Dank der Synergien zwischen unseren beiden Firmen können wir funktionell hervorragende und vollintegrierte Front-to-Back Softwarelösung und -projekte anbieten und umsetzen.“

Über CPB Software

Die CPB SOFTWARE AG bildet eine erfolgreiche Unternehmensgruppe mit Tochtergesellschaften in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Malta.

Mehr als 200 Mitarbeiter widmen sich der Entwicklung hochwertiger Softwareprodukte für Banken und Behörden, dem technischen Betrieb der Anwendungen in professionellen Rechenzentren sowie der Durchführung von Geschäftsprozessen (Business Process Outsourcing – von der Stammdatenverwaltung bis zum kompletten Kundenmanagement) im Auftrag von Kunden. „Business as a service“ verschafft Unternehmen den Freiraum, sich voll und ganz auf deren Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Fachliche Kompetenz, ein unvergleichlicher Qualitätsanspruch an die eigenen Services, hohe Innovationskraft und langjährige Erfahrung bilden die Basis für die Vielzahl erfolgreicher Projekte und mittlerweile knapp 1.000 äußerst zufriedene Kunden in ganz Europa.

www.cpb-software.com

Über Objectway

Objectway ist ein führender Anbieter von Investment-Management- und Digital-Software-Lösungen für die globale Finanzdienstleistungsbranche mit Kunden in 15 Ländern. Die prämierten Software-Plattformen werden von führenden Vermögens- und Investment-Management-Unternehmen weltweit eingesetzt – von der EMEA-Region bis nach Kanada und Zentralamerika. Von den Niederlassungen in Italien, dem Vereinigten Königreich, Belgien, Irland und Südafrika aus unterstützen mehr als 500 Objectway-Mitarbeiter über 100.000 Investment-Manager, die mehr als eine Billion Euro an Vermögenswerten verwalten.

www.objectway.com

