Stapeltisch yuno von Wiesner-Hager erhält begehrten Red Dot Designpreis.

Altheim (OTS) - Mit dem Red Dot Award 2017 erhält die Stapeltisch-Innovation yuno aus dem Hause Wiesner-Hager die international begehrteste Design-Auszeichnung. Hinter dem Award steht eine rund 40-köpfige Jury aus unabhängigen Designern, Design-Professoren und Fachjournalisten, die mehr als 5.500 Einreichungen aus 54 Nationen testete, diskutierte und bewertete.

„Wir freuen uns sehr über den Red Dot Award. Neben der Auszeichnung bei den European Product Design Awards 2017, die wir vor wenigen Wochen für yuno erhalten haben, spricht dieser Award einmal mehr für die hohe Designqualität in der Produktgestaltung. Das bestätigt unseren strategischen Weg, bei dem wir auf Differenzierung durch Produktdesign setzen!“, so DI Markus Wiesner, Geschäftsführer der Wiesner-Hager Gruppe.

Produktdesign versteht sich für Wiesner-Hager aus einer Kombination von erstklassiger Gestaltung mit innovativer Funktionalität der Möbel. yuno überzeugt durch reduziertes Design, kombiniert mit einem ausgereiften Technik-Konzept. Er greift die positiven Eigenschaften eines Klapptisches auf und vermeidet dessen Schwächen: Der zusätzliche Arbeitsschritt des Klappens entfällt, was eine erhebliche Zeitersparnis beim Auf- und Abbau bedeutet. Dennoch erlaubt die Konstruktion des Tisches eine dichte Stapelung und somit eine platzsparende Lagerung.

Besonders praktisch: Das One-Man-Handling von yuno. Um die Handhabung der Stapeltische zu erleichtern, sind in den Gestellgleitern kleine Rollen integriert. Die Tische müssen dadurch nicht von A nach B getragen werden, sondern können – auf einer Seite leicht angehoben – bequem vom Transportmittel zum Bestimmungsort gerollt werden. In Kombination mit dem maßgeschneiderten Stapelwagen ermöglicht dieses Feature, dass yuno von einer Person alleine transportiert und gestapelt werden kann.

Mit yuno wurde Wiesner-Hager bereits zum wiederholten Mal mit Red Dot Award ausgezeichnet. Der Stapeltisch stammt aus der Designwerkstatt von Andreas Krob (B4K).

-------------------------------------------

Über Wiesner-Hager:

Wiesner-Hager ist der österreichische Spezialist für Büromöbel, Office Consulting und Innenarchitektur. Das Unternehmen unterhält zwei Produktionsstätten – eine am Unternehmenssitz im oberösterreichischen Altheim und eine zweite in Humpolec, Tschechien. Hinzu kommen Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und in Tschechien sowie Repräsentanzbüros u.a. in der Ukraine, in Bulgarien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In den USA, in Japan und Korea vermarktet das Unternehmen seine Produkte über Lizenzpartner. Konzernweit beschäftigt der Büromöbel-Experte 304 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 betrug 37 Millionen Euro. 56 Prozent des Umsatzes wurden im Export erwirtschaftet. Am Heimmarkt Österreich ist das Unternehmen seit vielen Jahren Marktführer bei Bürostühlen und Kommunikationseinrichtungen.

Rückfragen & Kontakt:

WIESNER-HAGER MÖBEL GMBH

Franz Gurtner, Marketing

Tel. +43 (7723) 460 152, Mobil +43 (664) 531 19 61

Mail: f.gurtner @ wiesner-hager.com, www.wiesner-hager.com