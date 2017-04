Weltgesundheitstag: MedUni Wien-ExpertInnen präsentieren ihre medizinischen Ratgeber bei Thalia in Wien

Aktions-Nachmittag am kommenden Freitag

Wien (OTS) - Pollen und Allergie, Bluthochdruck, Diabetes und Impfen – diese vier medizinischen Themenbereiche stehen am offiziellen WHO-Weltgesundheitstag am kommenden Freitag (7.4.) im Mittelpunkt eines Aktions-Nachmittags bei Thalia in der Mariahilferstraße 99 (1060 Wien). Von 15-19 Uhr präsentieren die jeweiligen ExpertInnen der Medizinischen Universität Wien in der Buchhandlung ihre Gesundheitsratgeber, erschienen im MANZ Verlag. Allen voran die Wissenschafterin des Jahres 2016, Alexandra Kautzky-Willer, mit ihrem Buch zum Thema „Diabetes“ (17 Uhr).

Die AutorInnen der Medizinischen Universität Wien präsentieren dabei im Stundentakt kurz ihren jeweiligen Gesundheitsratgeber der Reihe „Gesundheit.Wissen.“ und stehen den interessierten BesucherInnen anschließend für Fragen und Diskussion zur Verfügung. Der Eintritt ist natürlich kostenlos.

Alle Ratgeber richten sich an Laien und Betroffene und vermitteln in verständlicher Form das exzellente Know-how einer der anerkanntesten medizinischen Forschungseinrichtungen Europas. Die Bücher sind leicht verständlich geschrieben und auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft. Den Auftakt machen am Freitag Uwe E. Berger und Katharina Bastl vom österreichischen Pollenwarndienst der MedUni Wien („Pollen und Allergie“), gefolgt von Thomas Dorner vom Zentrum für Public Health der MedUni Wien („Bluthochdruck“), die Diabetes-Expertinnen Alexandra Kautzky Willer und Yvonne Winhofer („Diabetes“) sowie Ursula Wiedermann-Schmidt, Immunologin und Impf-Expertin an der MedUni Wien („Impfen“).

Das Programm des Weltgesundheitstags bei Thalia (Mariahilferstraße 99, 1060 Wien, 1. Stock) in Kooperation mit MedUni Wien und MANZ-Verlag am Freitag, 7. April 2017:

15.00 Uhr: Uwe E. Berger und Katharina Bastl vom Pollenwarndienst der MedUni Wien/„Pollen und Allergie – Pollenallergie erkennen und lindern“.

16.00 Uhr: Thomas Dorner vom Zentrum für Public Health der MedUni Wien/„Bluthochdruck – Erkennen, behandeln und vorbeugen“. 17.00 Uhr: Alexandra Kautzky-Willer und Yvonne Winhofer von der Universitätsklinik für Innere Medizin III der MedUni Wien/„Diabetes – Vorsorgen, rechtzeitig erkennen und richtig behandeln“.

18.00 Uhr: Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der MedUni Wien/„Impfen – Wann. Wogegen. Warum.“

Alle Bücher in Kooperation von MedUni Wien und MANZ-Verlag können natürlich am Freitag bei Thalia erworben werden, Infos auch unter:

www.manz.at/gesundheit-wissen.

Datum: 7.4.2017, 15:00 - 19:00 Uhr



Ort:

Thalia-Buchhandlung

Mariahilferstraße 99, 1060 Wien



Url: www.meduniwien.ac.at



