Hartlauer baut Gesundheitskompetenz aus

Österreichische Diabetesmarke Wellion ab sofort bei Hartlauer erhältlich.

Steyr (OTS) - Diabetis mellitus – in der Umgangssprache Zuckerkrankheit genannt – ist eine der häufigsten Zivilisationskrankheiten weltweit. In Österreich leiden laut Österreichischer Diabetes Gesellschaft aktuell

600.000 Menschen an dieser Volkskrankheit. Blutzuckerkontrolle ist daher für Diabetiker eine alltägliche und unerlässliche Pflicht, um die chronische Stoffwechselerkrankung im Zaum zu halten.



Mit diesem Hintergrundwissen baut Hartlauer seine Kompetenz und Beratungsleistung im Gesundheitsbereich weiter aus. Mit den Blutzuckermessgeräten und Teststreifen der österreichischen Diabetesmarke Wellion von MED TRUST, dem einzigen österreichischen Hersteller von Diabetikerprodukten, erweitert Hartlauer sein Sortiment, um Diabetikern einfache und sichere Messroutine zu ermöglichen – zu einem günstigen Preis und österreichweit in all seinen 160 Geschäften.



„Die Gesundheit unserer Kunden liegt uns am Herzen. Mit Wellion als Kooperationspartner können wir Diabetiker sinnvoll und kostengünstig unterstützen.“ Robert F. Hartlauer



Komplettanbieter für Diabetes-Produkte

Blutzuckermessgeräte, Teststreifen, Lanzetten, Pennadeln, Spezialcremes und für Diabetiker geeignete Nahrungsergänzungsmittel: Das Sortiment von Wellion bei Hartlauer ist perfekt auf Menschen mit Diabetes Typ I und Typ II – von Kindern über Jugendliche bis ins Erwachsenenalter – abgestimmt. Angesprochen werden all jene Erkrankten, die nach dem Ausschöpfen der von den Krankenkassen erhältlichen Leistungen weitere Teststreifen benötigen, Vorsorgetester, die Bedarf an modernen Blutzuckermessgeräten haben und Personen, die ihr altes Gerät gegen eines auf dem neuesten Stand der Technik ersetzen möchten.



„Wir sehen uns als kostengünstigen ‚Diabetes-Nahversorger‘, der kompetent auf die Bedürfnisse von Betroffenen eingeht. Das Sortiment wird in allen 160 Geschäften erhältlich sein, weil uns die österreichweite Abdeckung wichtig

ist.“ Robert F. Hartlauer



Attraktive Einführungsaktion

Für kurze Zeit wird anlässlich der Sortimentserweiterung ein Komplettset aus dem Blutzuckermessgerät „Wellion Calla light“ inkl. 50 Teststreifen und 50 Lanzetten um € 19,95 statt einzeln € 48,– erhältlich sein.

Für den laufenden Gebrauch sind zwei Packungsgrößen von Teststreifen erhältlich (10 Stk. – € 9,95/50 Stk. –24,95).

Copyright Fotos: Frei

Rückfragen & Kontakt:

Robert F. Hartlauer

Telefon: 07252/ 588 11

office @ hartlauer.at

Hartlauer Handelsges.m.b.H., Stadtplatz 13, 4400 Steyr/OÖ



Julia Nusime (Presse und Events)

Telefon: 0660/1313763

Julia.nusime @ hartlauer.at

Hartlauer Handelsges.m.b.H., Stadtplatz 13, 4400 Steyr/OÖ



Hartlauer online:

www.hartlauer.at I www.fotodarling.at

www.hartlauer-fotogalerie.at I www.geekstore.at



Hartlauer bloggt:

www.gesundheitsecho.at I www.handyexperte.at I www.fotofilmblog.at