TI Automotive ernennt Andy Ridgway zum Vice President, Thermal Products

Auburn Hills, Michigan (ots/PRNewswire) - TI Automotive, ein führender weltweiter Anbieter von Flüssigkeitssystemtechnik für die Automobilindustrie, hat Andy Ridgway zum Vice President, Thermal Products, ernannt.

Ridgway kommt zu TI Automotive von IAV, wo er als Chief Executive für Nord- und Südamerika tätig war. In seiner neuen Position wird er sämtliche Aktivitäten im Zusammenhang mit TI Automotives "Global Thermal Products"-Gruppe leiten, darunter Heiz- und Kühltechnik für die Systeme von Motor, Antriebsstrang, Batterie und Fahrgastzelle.

"Andy hat umfangreiche Erfahrungen mit der Technologie der Kfz-Temperaturkontrolle und kennt sich in der internationalen Automobilindustrie bestens aus, da er sowohl auf der Lieferanten- als auch auf der Erstausrüsterseite der Sparte tätig war", erklärte Bill Kozyra, Vorsitzender und CEO von TI Automotive. "Er ist eine fantastische Bereicherung des Teams, und während die Branche ihren Schwerpunkt auf hybride und elektrische Fahrzeuge erweitert, wird er dazu beitragen, die Position von TI Automotive als Marktführer im Segment der Flüssigkeitssysteme weiter auszubauen."

Bevor er zu IAV kam, war er bei Nissan, General Motors, Guardian Automotive und Valeo in zahlreichen Ländern rund um die Welt tätig, darunter im Vereinigten Königreich, Deutschland und Japan. Ridgway stammt ursprünglich aus Manchester, Vereinigtes Königreich, und hält einen Bachelor of Engineering mit Ehrentitel von der Coventry University im Vereinigten Königreich. Derzeit lebt er in Rochester Hills, Michigan.

Über TI Automotive

Globale Fahrzeughersteller wenden sich an TI Automotive für die Entwicklung und Produktion von preisgekrönten, branchenweit führenden Kfz-Flüssigkeitssystemen. Seit fast 100 Jahren stellt TI Automotive seine Technologie für Fahrzeuge in aller Welt bereit. Mit mehr als 120 Produktionsstätten in 29 Ländern liegt unsere Stärke in unserer Fähigkeit, die sich stetig wandelnden Anforderungen der internationalen Automobilindustrie zu erfüllen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.tiautomotive.com

