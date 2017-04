Nicholas Halls DB6 2017: OTC-Markt verzeichnet 2016 Zuwachs von 4,3 %

London (ots/PRNewswire) - Nicholas Hall Group of Companies veröffentlichte letzte Woche die Version ihrer DB6-Datenbank für 2017 mit ganz neuen Absatzdaten für den globalen OTC-Markt zum Ende des Jahres 2016.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/484428/Nicholas_Hall_Logo.jpg )

Die brandaktuellen Daten zeigen, dass der OTC-Markt 2016 um 4,3 % gewachsen ist -- ein deutlicher Rückgang zu den für 15/14 gemeldeten 5,4 %.

Die USA verzeichneten ein Wachstum um 2,3 % aufgrund einer schwachen Husten-, Erkältungs- und Allergiezeit und der Abwesenheit bedeutender Eintritte verschreibungspflichtiger Medikamente in den OTC-Markt. Westeuropa verzeichnete ein schwaches Jahr mit stagnierenden Umsätzen in Frankreich und einstelligem Wachstum auf den anderen 5 wichtigen EU-Märkten. Durch ein hohes Maß an Neuproduktentwicklungen erreichte Polen aber ein Wachstum von 9,8 %.

Der bislang rege australische Markt verzeichnete einen Rückgang von 1,2 % nach regulatorischen Änderungen, die zu einem Rückgang der informellen Exporte von Vitaminen, Mineralien und Ergänzungsmitteln nach China führten. Auch Japan verzeichnete einen Rückgang von 0,2 % aufgrund schwächelnder Nachfrage von chinesischen Touristen.

Trotz verschiedener zugrunde liegender Konjunkturprobleme lagen alle BRIC-Staaten deutlich über den weltweiten Durchschnitt, obgleich Brasilien, China und Indien im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang verzeichneten. In Russland führte dagegen eine lebhafte Erkältungs-und Grippezeit im 4. Quartal zu einer Verbesserung auf 11,3 %.

DB6 erfasst mehr als 25.000 Datensätze zu 10.000 Marken und über 2.500 Firmen und deckt 97 % des weltweiten OTC-Markts ab (64 Länder).

DB6 wird über verschiedene Abomodelle angeboten -- von uneingeschränktem Zugang über individuelle Auswahlmöglichkeiten bis hin zu Ad-hoc-Käufen -- und liefert eine komplette Supportlösung für Ihren OTC-Datenbedarf.

Als Aboerweiterung bieten wir auch Beratungen durch unser hauseigenes Team, um Sie bei Ihren Suchen und Datenanforderungen zu unterstützen.

Wenden Sie sich an kayleigh.griffinhooper @ NicholasHall.com, um mehr über unser Datenangebot und unsere OTC-Marktabdeckung zu erfahren oder eine Demo durch einen Analysten oder einen Probezugang zu vereinbaren.

Nicholas Hall Group of Companies ist ein Benchmarking-Dienstleister für die Healthcare-Märkte und Anbieter von Geschäftslösungen. Als internationaler Spezialist für den OTC-Markt bietet das Unternehmen Daten, Analysen, strategische Beratung und wettbewerbsfähige Informationen auf globaler, regionaler oder lokaler Ebene. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.NicholasHall.com .

Rückfragen & Kontakt:

Kayleigh Griffin-Hooper

+44-1702-220-200