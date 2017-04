Tokio verstärkt seine Bemühungen, ausländische Unternehmen anzuziehen

Tokio (ots/PRNewswire) - Ab April dieses Jahres startet die Stadtregierung von Tokio (TMG) die nachstehenden Unterstützungsmaßnahmen, um Unternehmen der vierten industriellen Revolution beschleunigt nach Tokio zu bringen, einschließlich Unternehmen aus den Bereichen IoT und künstlicher Intelligenz (AI) sowie ausländische Finanzunternehmen, wie Vermögensverwalter und FinTech-Unternehmen, um seine Position als führende internationale Finanz- und Wirtschaftsmetropole Asiens zu stärken.

Zuerst wird die TMG die Unterstützung ausländischer Finanzunternehmen erweitern, die sich im Markt von Tokio ansiedeln wollen, und zwar durch die Bereitstellung kostenloser Unternehmensberatungsservices für die Erstellung von Geschäftsplänen, Unterstützung bei der Kontaktaufnahme von FinTech-Unternehmen mit japanischen Finanzinstitutionen (Beschleunigungsprogramm) und durch ein neues Subventionsprogramm. Die TMG wird einen Finanz-One-Stop-Service für die Unterstützung bei administrativen Abläufen und umfassende Beratungsdienstleistungen für ausländische Finanzunternehmen starten, die Überlegungen anstellen, sich in Tokio niederzulassen. Das Tokyo One-Stop Business Establishment Center (TOSBEC) [Tokio One-Stop Unternehmensgründungszentrum] wird ebenfalls eine Nebenstelle in Shibuya einrichten, die Hilfestellung bei den Verfahren zur Firmengründung in Tokio in Englisch anbietet.

Des Weiteren wird Tokio ein umfassendes Programm zur Unterstützung von Unternehmen in ihrem täglichen Leben einrichten. Die TMG wird die Vorschriften für Serviceleistungen im Haushaltsbereich für ausländische Staatsangehörige erleichtern, um die Belastung durch Hauswirtschaft zu reduzieren, nachdem ausländische Geschäftsleute ihre Tätigkeit in Tokio aufgenommen haben. Mithilfe dieser Sonderregelungen im Einwanderungsgesetz wird neuen Unternehmen die Möglichkeit des Zugriffs auf Dienstleistungen geboten, wie Kochen, Waschen, Reinigen und Einkaufen, die von ausländischen Staatsangehörigen angeboten werden. Tokio arbeitet ebenfalls an der Verbesserung eines für das Leben von Ausländern angenehmen Umfeldes, einschließlich der Aufwertung klinischer Dienstleistungen mithilfe von Sonderregelungen bei bilateralen Abkommen über ausländische Ärzte.

Die TMG verstärkt ihre Anstrengungen, regionale asiatische Hauptsitze und F&E-Zentren multinationaler Unternehmen mit fortschrittlichen Technologien, wie IoT, Big Data und AI anzuziehen, um noch mehr Innovation in Tokio zu generieren.

Bitte besuchen Sie die nachstehenden Websites, auf denen Sie Details über den Finanz-One-Stop-Service des Business Development Center TOKYO (BDCT) und die Dienstleistungen von TOSBEC finden.

Tokios Bemühungen, ausländische Unternehmen anzuziehen:

http://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/invest_tokyo/index.html

Finanz-One-Stop-Unterstützungsservice (BDCT): http://www.bdc-tokyo.or

g/?cat=3TOSBEC:https://www.tosbec.org/english/index.html

