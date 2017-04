Neues Volksblatt: "Startschuss" von Markus EBERT

Ausgabe vom 3. April 2017

Linz (OTS) - Von einer bloßen Pflichterfüllung war der 40. Landesparteitag der OÖVP am Samstag in Linz weit entfernt. Denn eines kann auch die bestgemeinte Regie nicht herbeizaubern — nämlich ehrliche, gute Stimmung. Trotz historisch bedeutsamem Generationenwechsel war, bei aller notwendigen und auch sehr persönlichen Emotion, weniger die Schwermut als eine gewisse, positive aufgeregte Leichtigkeit im Hinblick auf das Kommende spürbar.

Gelingt es der OÖVP, den „Spirit“ dieses Parteitages dauerhaft in die politische Alltagsarbeit einfließen zu lassen, dann ist der von Thomas Stelzer postulierte klare Führungsanspruch — „Wir wollen eine noch deutlichere Nummer Eins werden!“ — ein realistisches Ziel. Wobei der neue Parteiobmann klar stellte, dass der Weg in die neue Zeit — Stichwort: „OÖ als Land der Möglichkeiten“ — mit Sicherheit kein Sonntagsspaziergang werden wird. „Es muss immer eine Vorwärtsbewegung geben“, sagte Stelzer im samstägigen VOLKSBLATT-Interview, und ganz ähnlich klang es in seiner Parteitagsrede: „Wir werden verlieren, wenn wir uns nicht anstrengen, nicht nach vorne schauen und nicht vorausgehen“.

Oberösterreich stehen, das ist unbestritten, spannende Zeiten bevor. Wenn Stelzer am Donnerstag auch zum Landeshauptmann gewählt wird, ist das der Startschuss für einen neu aufgesetzten politischen Wettbewerb.

