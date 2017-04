Erster Truppenbesuch des Bundespräsidenten

Van der Bellen besucht das Kommando Schnelle Einsätze in Mautern

Am Montag, den 3. April 2017, absolviert Bundespräsident Alexander Van der Bellen seinen ersten Truppenbesuch und wird gemeinsam mit Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil das Kommando Schnelle Einsätze in der Raab-Kaserne in Mautern besuchen. Dabei präsentiert das Kommando seine Verbände.



Zum Kommando Schnelle Einsätze zählen das Stabsbataillon 3, das Pionierbataillon 3, das Jägerbataillon 19 und Jägerbataillon 33, das Kommando ABC-Abwehr, das Aufklärungsbataillon 3 sowie das Kommando Militärstreife/Militärpolizei.



Das Kommando Schnelle Einsätze ist aus der 3. Panzergrenadierbrigade hervorgegangen. Der Verband ist schnell verfügbar für Einsätze im In- und Ausland.



Programm:

11:00 Uhr Eintreffen von Bundespräsident Van der Bellen und Verteidigungsminister Doskozil

11:30-12:00 Uhr gemeinsames Mittagessen mit den Soldatinnen und Soldaten

12:00 Uhr Beginn der Präsentation der Verbände

14:30 Uhr Ende der Veranstaltung



Datum: Montag, 03.04.2017



Ort: Raab-Kaserne

Kasernenstraße 5, 3512 Mautern







