3. Turracher Höhe Kiltskitag – powered by Rettl 1868

Der Kult-Skitag im Kilt ging bei traumhaftem Wetter über die Bühne

Turracher Höhe (OTS) - Über 100 hoch motivierte Teilnehmer fanden sich am Samstag (1.4.) auf der Turracher Höhe ein, um sich den herausfordernden Aufgaben der alpinen Highlandgames, die den Vergleich mit den berühmten Spielen in Schottland nicht scheuen müssen, zu stellen. Mit von der Partie auch Starkoch Mike Süsser, seines Zeichens bekennender Kilt-Fan und begeisterter Turracher Höhe Urlauber.

Insgesamt 29 Teams gingen bei diesjährigen trachtigen Highlight, das es nur auf der Turracher Höhe gibt, an den Start. Dabei mussten die über 100 Teilnehmer - stilecht in Kilt, Dirndl oder Lederhose -sieben herausfordernde Stationen wie beispielsweise „Schottisches Zielscheibn-schiaßn“, „Schischuah schmeißn“, „Nußn zatrümmert“ oder „Moßkruag gstemmt“, bewältigen.

Natürlich ging es dabei in erster Linie um den Spaß an der Freud. So auch für TV-Koch Mike Süsser („Die Kochprofis“ und Kabel1), bekennender Kiltfan und regelmäßiger Gast auf der Turrach Höhe, der gemeinsam mit Kärntens Kiltdesinger und Kooperationspartner der Veranstaltung, Thomas Rettl im Team fuhr.

Die funkelnde Siegertrophäe – den großen Bergkristall der Marke „mythos edelstein ging dieses Jahr an das Siegerteam „Getränke Kandlhofer“, die sich außerdem über Gutscheine der Firma Rettl freuen durften. Einen Mini-Bergkristall und Rettl-Gutscheine gab es auch für das zweitplatzierte Team: „Nock’n Roses Highlander“ und die Drittplatzieren „Stiegl Brauerei“. Unter all den Teilnehmern wurde ein Sommerurlaub im Hotel Kornock verlost.

Den krönenden Abschluss dieses trachtigen Skitages auf der Turracher Höhe, bildete die Apres-Kilt-Party in der K-Alm, wo dieses Jahr das Grazer Duo „Die Wuzis“ für ausgelassene Stimmung sorgten.

Eventfrühling hoch drei

Wer glaubt, der Eventfrühling auf der Turracher Höhe hat mit dem Kiltskitag sein Ende, der irrt!

Denn am 9. April verwandelt sich die K-Alm erneut zur Partyzone, wenn beim 4. K-Alm- Frühlingsfest Live-Bands & DJs – darunter die steirische Partyband “Nordwand“, die jungen Obersteirer sowie DJ „Black Sheep“ für jede Menge frühlingshafte Partystimmung in der Kornock-Arena sorgen – und das bei freiem Eintritt.

Und zum großen Saisonausklang lädt das große Oster-Familienfest am 16. April. Dabei darf man sich auf traditionelle kärntnerisch-steirische Osterbräuche wie Eierpecken oder Eier-Roll-Challenge, freuen.

Weiter Bilder zum 3. Turracher Höhe Kiltskitag – powered by Rettl finden Sie hier: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/8938

