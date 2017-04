Wien-Währing: Verletzte Sozialarbeiterin

Wien (OTS) - Der Vorfall ereignete sich am 1. April 2017 gegen 09.30 Uhr in einer sozialen Einrichtung in Wien-Währing. Zwischen einer Sozialarbeiterin und einen Bewohner der Einrichtung kam es zu einem Streit. Daraufhin schlug der 18-Jährige der 33-Jährigen ins Gesicht und stieß sie die Treppen hinunter. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Beschuldigte wurde vor Ort festgenommen.

