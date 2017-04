Wien-Favoriten: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Wien (OTS) - In einer Tiefgarage konnte ein 37-Jähriger am 1. April 2017 gegen 23.45 Uhr durch einen Zeugen bei einem Einbruch in ein Fahrzeug beobachtet werden. Dieser verständigte die Polizei und gab an, dass der Mann zuvor versucht hat in die Kirche in der Quellenstraße einzubrechen. Der Mann wurde vor Ort festgenommen. Diebesgut sowie Tatwerkzeug wurden sichergestellt.

Präventionstipps zur Vorbeugung von Pkw-Einbrüchen:

• Lassen sie keine Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. Ein Auto ist kein Tresor!

• Nehmen sie wertvolle und schützenswerte Gegenstände, wie zum Beispiel Ausweise, Kfz-Papiere, Handtaschen, Laptoptaschen, Fotoausrüstung, Mobiltelefone, Navigationsgeräte und ähnliches mit. • Sperren sie ihr Fahrzeug nach jedem Verlassen ab und prüfen Sie nach, ob es tatsächlich versperrt ist.

• Überprüfen Sie die Schlösser regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit.

