JG Wien/Marcus Gremel: Die Basis für Integration ist die gemeinsame Sprache!

Langjährige Forderung der Jungen Generation Wien nach Gratis-Deutschkursen wird erneuert - Echte Lösungen statt Symbolpolitik der ÖVP

Wien (OTS/SPW) - "Vom 'Hardliner-Dreamteam' der ÖVP, Integrationsminister Kurz und Innenminister Sobotka, hört man in den vergangenen Wochen nur Kürzungs- und Verschärfungsforderungen", so JG-Wien-Vorsitzender und Gemeinderat Marcus Gremel. "Unser Zugang, um Probleme der Integration zu lösen, heißt aber: Gratis-Deutschkurse ab Tag 1 für alle Geflüchteten. Eine langjährige Forderung, die wir hiermit erneuern", so Gremel.

"Beschimpfungen von NGOs, Internierungsdrohungen, Angriffe auf die Mindestsicherung - das alles sind keine Lösungen, sondern reine Symbolpolitik, welche die ÖVP immer weiter nach rechts abdriften lässt. Darüber hinaus spalten Sie damit die Gesellschaft und schaffen neue Probleme", so der JG-Wien-Vorsitzende. "Ihre eigentliche Aufgabe ist, sich für einen geordneten Vollzug der gesetzlichen Bestimmungen zu kümmern oder nützliche Vorschläge für eine gelungene Integration vorzuschlagen. Dem allem kommen Sie aber kaum nach", kritisiert Gremel, der betont, dass die SPÖ Wien im Gegensatz dazu auf faktenbasierte Integrationsarbeit setzt und sich aktiv für eine Integration ab Tag 1 bemüht. "Mit dem Projekt 'Start Wien für Flüchtlinge' oder 'Start Wien - das Jugendcollege' und vielen anderen konkreten Maßnahmen haben wir wichtige Schritte gesetzt, dass geflüchtete Menschen eine Perspektive haben und so eine realistische Chance auf bessere Eingliederung in den Wiener Arbeitsmarkt."

"Jetzt ist es aber an der Zeit, dass wir den nächsten Schritt tun. Wir müssen danach trachten, dass alle Menschen, die zu uns kommen, auch tatsächlich die Möglichkeit haben, Deutsch zu lernen, und zwar ab Tag 1. Deshalb fordert die JG Wien Gratis-Deutschkurse für alle Geflüchteten. Denn die Basis für ein gutes Zusammenleben und echte Chancen ist die gemeinsame Sprache", stellt der JG-Wien-Vorsitzende fest.

