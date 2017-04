ORF SPORT + mit der Live-Übertragung von der Judo-Pressekonferenz vor der Europameisterschaft 2017

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 3. April 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von der Judo-Pressekonferenz vor der Europameisterschaft 2017 um 10.00 Uhr, die Höhepunkte von der Judo-Begegnung JC Wimpassing Sparkasse – Volksbank Galaxy Tigers um 19.00 Uhr, vom Austrian-Football-League-Spiel AFC Rangers Mödling – Cineplexx Blue Devils um 20.15 Uhr und aus der 27. Runde der Fußball-Bundesliga um 20.45 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.15 Uhr, das Fußball-Champions-League-Magazin um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Ein zwölf Judoka umfassendes ÖJV-Aufgebot (drei Damen, neun Herren) ist bei den Europameisterschaften von 20. bis 23. April in Polens Hauptstadt Warschau am Start. Bei den Titelkämpfen wird man auch im Teambewerb der Herren vertreten sein. Im Vorfeld der Judo-EM in Warschau stehen bei einer Pressekonferenz am 3. April im Haus des Sports in Wien alle nominierten Athleten, die Trainer und Funktionäre des Verbandes als Gesprächspartner zur Verfügung. Reporter ist Peter Brunner.

