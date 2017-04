Mikl-Leitner: Mit Thomas Stelzer beschreitet Oberösterreich optimistischen Weg der Tatkraft

Josef Pühringer Persönlichkeit die Land entscheidend geprägt hat

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Die Volkspartei Oberösterreich hat mit einem klaren Ergebnis für Thomas Stelzer einen optimistischen Weg der Tatkraft beschritten. Mitglieder und Funktionäre bringen damit auch die Grundstimmung im gesamten Bundesland zum Ausdruck. Ich bin überzeugt, dass Ober- und Niederösterreich damit auch in Zukunft die gemeinsame Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger fortsetzen und sogar intensivieren werden. Ich möchte aber auch Josef Pühringer, der Oberösterreich entscheidend geprägt hat, Dank und meine größte Wertschätzung für seine Arbeit aussprechen", so die Landesparteiobfrau der VPNÖ und zukünftige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Wahlergebnis am Landesparteitag der Volkspartei Oberösterreich.

