Junge ÖVP: Gratulation an Thomas Stelzer zur Wahl als Landesparteiobmann!

Vielen Dank an Josef Pühringer für die langjährige Zusammenarbeit

Linz (OTS) - "Im Namen der gesamten Jungen ÖVP freue ich mich, Thomas Stelzer zur heutigen Wahl zum Landesparteiobmann der ÖVP Oberösterreich mit 99,9% der Delegiertenstimmen gratulieren zu dürfen. Thomas Stelzer zeichnete sich bereits in seinen früheren Funktionen durch sein unermüdliches Engagement aus und setzte die Interessen der Bürgerinnen und Bürger immer in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Er hat hat bereits als Landeshauptmannstellvertreter bewiesen, dass für ihn die Anliegen der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher immer erste Priorität haben und ich bin mir sicher, dass er diesen Weg auch in Zukunft konsequent weiterverfolgen wird", so Bundesobmann Sebastian Kurz.

"Unser Dank gilt an dieser Stelle auch dem scheidenden Landeshauptmann Josef Pühringer, der in den letzten 22 Jahren Unglaubliches für Oberösterreich geleistet. Josef Pühringer hat in den letzten zwei Jahrzehnten die österreichische Politik sowohl auf Landes- als auch Bundesebene entscheidend mitgestaltet. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Lebensweg alles Gute. Wir dürfen seinem Nachfolger Thomas Stelzer schon jetzt die volle Unterstützung vonseiten der Jungen ÖVP zusichern und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm", so Bundesobmann Sebastian Kurz abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Junge ÖVP

Laura Sachslehner

Laura.Sachslehner @ junge.oevp.at

01/40 126 443