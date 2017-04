Seniorenbund gratuliert Stelzer zum neuen Parteichef der ÖVP OÖ

Korosec: „Ideale Person, um Weg des Erfolgs weiterzugehen“

Wien (OTS) - Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, zeigt sich angesichts der Bestellung von Thomas Stelzer zum neuen Parteiobmann der ÖVP Oberösterreich höchst erfreut. „Ich sehe in Thomas Stelzer die ideale Person, um den erfolgreichen Weg der ÖVP in Oberösterreich fortzusetzen“, gibt Korosec bekannt. Sein überzeugender Wahlerfolg mit 99,9 Prozent der Stimmen unterstreiche die Eignung seiner Person sowie seines ganzen Teams für diese verantwortungsvolle Tätigkeit. „Für Oberösterreich ist ein Wechsel in die Zukunft vollzogen, der den Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern Stabilität und Dynamik verspricht“, so Korosec weiter.

Dem scheidenden Parteichef Josef Pühringer zollt Korosec großen Respekt und vor allem Dank für seine jahrzehntelange Arbeit. „Pühringers politischer Erfolg beschränkt sich nicht auf das Land Oberösterreich, er hat die ganze Republik Österreich entscheidend mitgeprägt. Eine besondere Freude ist es für mich, auch zukünftig mit Josef Pühringer, einer Person mit einer so großen politischen Erfahrung, zusammenarbeiten zu können. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit im Seniorenbund“, schließt Korosec.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

Wolfgang Müller, MA, MSc

Pressesprecher

(+43) 01 - 40 126 - 430

wmueller @ seniorenbund.at

www.seniorenbund.at