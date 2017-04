Mindworker-Gründer Michael Gitzi erhält Silbernes Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich

"Habe das Gefühl, dass ich der Gesellschaft etwas zurückgeben kann."

Wien (OTS) - Der Gründer der erfolgreichsten Digitaldruckerei Österreichs digidruck, Michael Gitzi hat in den letzten beiden Jahren sämtliche Beteiligungen verkauft und konzentriert sich auf seine sozialen Projekte. Gitzi, 50, gilt als Pionier und war z.b. der erste Drucker Österreichs, der Crossmedia-Technoligie eingesetzt hat. In den letzten Jahrzehnten war er stetiger Förderer sozialer Initiativen, so z.B. Ute Bock, "Wir für Andi Pohl" oder des Sozialvereins Tomate in Baden und vieler anderer mehr.

Auch im Zuge des Jahrhunderthochwassers hat Gitzi privat zahlreiche Einrichtungen und Opfer der Naturkatastrophe unterstützt, was bereits damals vom Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Tribuswinkel, die besonders stark getroffen wurde, in einem Festakt entsprechend gewürdigt wurde.

In einem Festakt letzte Woche hat der scheidende niederösterreichischen Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll nunmehr Michael Gitzi für seine Verdienste um die Allgemeinheit in Niederösterreich das zweithöchste Verdienstzeichen des Bundeslandes überreicht, das Silberne Ehrenzeichen mit Stern im Kranz.

Michael Gitzi: "Ab und zu gehe ich hinter meinem Haus an der Donau spazieren, setze mich auf einen Stein und spreche ein leises Gebet. Das leben war sehr gut zu mir. Ich habe das Gefühl, dass ich der Gesellschaft etwas zurückgeben kann. Dieses Ehrenzeichen widme ich Ute Bock und Andreas Pohl, die mich beide sehr geprägt haben, jeder auf seine Art und Weise."

