Blümel: Gratulation an Thomas Stelzer

Politischer Vollprofi mit Gestaltungswillen - Dank an Josef Pühringer

Wien (OTS) - „Mit Thomas Stelzer übernimmt ein politischer Vollprofi mit Gestaltungswillen die ÖVP Oberösterreich. Er hat schon bisher entscheidende Akzente in der Landespolitik gesetzt und wird die Zukunft in und für Oberösterreich erfolgreich gestalten“, so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Stadtrat Gernot Blümel, angesichts des heutigen Landesparteitages der ÖVP Oberösterreich unter dem Titel "Bereit für neue Zeiten". Wie in Niederösterreich sei auch in Oberösterreich die Weichenstellung für die Zukunft mit Weitblick und Verantwortung zur richtigen Zeit vorgenommen worden.



Der Dank dafür gelte vor allem Josef Pühringer, der in den letzten Jahrzehnten durch seinen unermüdlichen Einsatz Oberösterreich wirtschaftlich, infrastrukturell und kulturell nach vorne gebracht hat. Pühringer übergebe damit einen bestens aufbereiteten Boden an seinen Nachfolger. „Ich gratuliere Thomas Stelzer sehr herzlich zu seiner neuen Aufgabe und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, so Blümel.





