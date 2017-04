Stronach/Lugar zu Kern: Wetteifern um den Titel des „Ankündigungsweltmeisters bzw. -vizeweltmeisters

Wien (OTS) - „Der Bundeskanzler hat bei seiner Lobeshymne für die Europäische Union und der Liebäugelei für eine europäische Sozialunion komplett vergessen, dass er keinerlei Ideen für die wirklich wichtigen Themen präsentiert hat. Etwa bei den Übersiedlungen der Flüchtlinge die niemand haben will oder beim Abkommen mit Nordafrika geht nichts weiter“, kommentiert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar die Aussagen von Christian Kern in der ORF-Reihe „Im Journal zu Gast“. Die Regierung sei lediglich mit gegenseitigen Übertreffen Ihrer Ankündigungen beschäftigt. „Kein Wort zum Streit in der Koalition im Hinblick auf die zusätzlichen Flüchtlinge war vom Bundeskanzler zu vernehmen. Er wetteifert lediglich mit dem Außenminister um den Titel des „Ankündigungsweltmeisters bzw.-vizeweltmeisters“, so Lugar.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub

++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at