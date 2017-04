Kogler zu Kerns Europa-Aussagen: „Schöne Worte, aber populistische Taten“

„Mit nationaler Hypothek kein glaubwürdiger Kampf für Sozialunion.“

Wien (OTS) - „Wir hören die schönen Worte, allein uns fehlt der Glaube“, sagt der Grüne Vize-Klubobmann und Europasprecher NAbg. Werner Kogler nach den heutigen Aussagen von Bundeskanzler Christian Kern im Ö1-Mittagsjournal. „Denn es ist enttäuschend, dass ausgerechnet ein sozialdemokratischer Bundeskanzler mit einem rechten Außenminister einen Populisten-Wettlauf eingegangen ist – europapolitisch haben die beiden bereits so weit rechts überholt, dass sie demnächst auf der Strache-Spur unterwegs sind“, so Kogler. Auch wenn es heute anders geklungen hat, haben die letzten Wochen gezeigt, dass sich Kern „offenkundig ins Schneckenhaus der Abschottung zurückziehen will – mit diesen nationalen Hypotheken im Gepäck kann er nicht glaubwürdig für eine Solidarunion eintreten.“ Kogler erinnert auch an Kerns „peinlichen Brief“ an Juncker um aus dem Relocation-Programm auszusteigen: „Diese Entsolidarisierungspolitik ist ein Spiel mit dem Feuer – in Großbritannien endete es mit dem Brexit“, warnt der Grüne.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Bernd Pekari, +43-67686665930

bernd.pekari @ gruene.at