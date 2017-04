OÖVP-Stelzer: „Ich will Oberösterreich zum Land der Möglichkeiten machen!“

Landeshauptmann-Stv. Mag. Thomas Stelzer wird heute zum achten Landesparteiobmann der OÖVP gewählt.

Linz (OTS) - Unter dem Motto „Bereit für die neue Zeit“ findet derzeit der 40. ordentliche Parteitag der OÖVP und damit ein historischer Generationenwechsel statt. Landeshauptmann-Stv. Mag. Thomas Stelzer wird heute zum achten Landesparteiobmann der OÖVP gewählt. Stelzer appellierte an die rund 2.000 Delegierte und Gäste:

„Wir leben in einer neuen Zeit, die neue Herausforderungen bringt, die aber auch neue Antworten braucht: in der Bildung, in der Forschung, in der digitalen Infrastruktur und auch im gesellschaftlichen Zusammenleben.“

Stelzer hat in seiner Rede die Partnerschaft mit den Leistungsbereiten ausgerufen: „Alle Leistungsbereiten in diesem Land sollen wissen, dass es sich auszahlen muss, wenn sie jeden Tag aufstehen, sich einsetzen und hart arbeiten – von der alleinerziehenden Mutter, die ihren Arbeitstag und das Familienleben bewältigen muss, bis zum Unternehmer und seinen fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir sind die erste Adresse für diese Menschen.“ Das Bekenntnis zu eigener Leistung verlangt Stelzer auch von jenen, die in Oberösterreich eine neue Heimat suchen.

Wien sei zwar die Hauptstadt Österreichs, aber Oberösterreich müsse zu einem neuen Zentrum in Österreich werden, das die Besten anzieht, so Stelzer: „Oberösterreich soll ein spannendes, ein lebendiges und ein chancenreiches Zentrum werden. Wer etwas unternehmen will, soll hier den besten Platz haben, wer etwas leisten will, hier die besten Chancen und wer etwas lernen will, hier die besten Angebote. Machen wir aus Oberösterreich das Land der Möglichkeiten, damit das Land in der Mitte zu den europäischen Spitzenregionen aufsteigt."

Die Politik sei ihrerseits gefordert, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen. Daher müsse man auch die Deregulierung intensiv vorantreiben. Wenn Regeln ihren Zweck nicht mehr erfüllen, müsse die Politik handeln und „nicht mehr benötigte und falsche Vorschriften beseitigen“. Daher will Stelzer alle Gesetze durchleuchten und mit einem Ablaufdatum versehen. Außerdem werde der Ausbau des schnellen Internets noch schneller und in allen Regionen vorangetrieben: „Ein Land der Möglichkeiten braucht nicht nur Autobahnen, sondern auch Daten-Highways.“

Von "Valleys", etwa dem Silicon Valley, hält Stelzer viel. Von den Bergen noch mehr: Im Land der Möglichkeiten soll es daher auch einen „Medical Mountain“ mit Schwerpunkt Medizintechnik rund um die medizinische Fakultät in Linz geben. Schwerpunkte will der designierte Landeshauptmann auch am Campus Hagenberg setzen, seit Jahren internationales Aushängeschild.

Auch zum Thema Schulden hat Stelzer eine klare Meinung. Diese seien in der Politik auch nichts anderes, als finanzielle Verbindlichkeiten und sollten daher nicht als selbstverständlich angesehen werden: „Wir wollen daher keine neuen Schulden mehr machen und werden früher mit dem Schuldenabbau beginnen, als geplant. So verstehe ich die Generationengerechtigkeit in einem Land der Möglichkeiten.“

Mit seinem neuen Team will der künftige Landeshauptmann Oberösterreich in neue Zeiten führen. „Angehen statt Abwarten, Anpacken statt damit Abfinden. So verstehe ich Politik. Gemeinsam mit meinem Team werde ich alles geben, um die OÖVP zur deutlichen Nummer Eins zu machen und damit Oberösterreich zu stärken!“

