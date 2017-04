Wien-Landstraße: Festnahme nach Körperverletzung

Wien (OTS) - Am 31. März 2017 gegen 08.00 Uhr parkte ein 42-Jähriger sein Fahrzeug in der Rüdengasse. Als er ausstieg kam ein 55-Jähriger auf ihn zu und schlug ihn grundlos mit einem Totschläger in den Halsbereich und flüchtete. Das Opfer verständigte die Polizei und verfolgte den Mann. Der Beschuldigte konnte in seiner Wohnung in der Hainburgerstraße angetroffen und in weitere Folge festgenommen werden. Im Keller konnten die Beamten den Totschläger, sowie eine Faustfeuerwaffe und Patronen sicherstellen.

