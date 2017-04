Wien-Favoriten: Festnahme nach versuchter Brandstiftung

Wien (OTS) - Ein 64-Jähriger betrat am 31. März 2017 gegen 17.30 Uhr eine Fahrschule, nahm mehrere Servietten an sich und schaltete den Herd in der dortigen Küche ein. Er legte die Servietten auf die eingeschaltete Herdplatte, nahm eine Fernbedienung an sich und verließ die Fahrschule. Aufgrund des Brandgeruchs in der Küche wurden die Mitarbeiter aufmerksam, wodurch von diesen der Glimmbrand sofort gelöscht wurde. Der 64-Jährige konnte im Bereich der Favoritenstraße angehalten werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

