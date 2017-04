Wien-Donaustadt: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Wien (OTS) - Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am 31. März 2017 gegen 03.30 Uhr eine männliche Person, die mehrmals in einen Kastenwagen ein- und ausstieg. Darüber hinaus gab es im gesamten Haus in der Stadlauer Straße keinen Strom. Vor Ort bemerkten die Beamten, dass die Alarmanlage eines im Haus befindlichen Geschäftes ausgelöst wurde. Bei der Besichtigung des Objektes konnten Spuren eines versuchten Einbruches aufgefunden werden. Ein 26-Jähriger wurde im Bereich des Kastenwagens mit Tatwerkzeug angehalten und festgenommen.

