Karmasin: Familie ist dort, wo Liebe ist

Verpartnerung vor dem Standesamt nun endlich Realität

Wien (OTS) - „Dort wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen muss es auch rechtliche Absicherungen geben. Darum freue ich mich, dass die Verpartnerung vor dem Standesamt nun endlich Realität geworden ist. Der Einsatz hat sich gelohnt“, betont Familienministerin Sophie Karmasin. Seit heute können in ganz Österreich Eingetragene Partnerschaften vor dem Standesamt geschlossen werden. „Damit konnten wir eine wirkliche Verbesserung in der Lebenssituation der gleichgeschlechtlich Liebenden schaffen und die Unterschiede zwischen Ehe und Eingetragener Partnerschaft minimieren“, so Karmasin, die betont: „Egal ob klassische Vater-Mutter-Kinder-Familien, Patchwork, Alleinerziehende oder Regenbogenfamilien: Familie ist dort, wo Liebe ist.“

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Familien und Jugend

Tamara Häusl, MA

Sprecherin der Bundesministerin

+43-1-71100-633408; Mobil: +43-664-88529859

tamara.haeusl @ bmfj.gv.at

www.bmfj.gv.at