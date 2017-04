„Dancing Stars“: Bis zu 905.000 am 31. März beim Auftakt der neuen Staffel in ORF eins

Nächste Woche: erster Solotanz der Damen

Wien (OTS) - Der Ballroom ist eröffnet! Am Freitag, dem 31. März 2017, stand live um 20.15 Uhr der Auftakt zur neuen, bereits elften „Dancing Stars“-Staffel auf dem Programm von ORF eins – und bis zu 905.000 Tanzbegeisterte wollten sich die Solotänze der Promiherren und den Gruppentanz der Promidamen nicht entgehen lassen. Im Durchschnitt verfolgten 774.000 Zuseherinnen und Zuseher (30 Prozent Marktanteil) die ersten Tanzversuche von Eser Ari-Akbaba & Danilo Campisi, Martin Ferdiny & Maria Santner, Ana Milva Gomes & Thomas Kraml, Riem Higazi & Dimitar Stefanin, Niki Hosp & Willi Gabalier, Volker Piesczek & Alexandra Scheriau, Otto Retzer & Roswitha Wieland, Walter Schachner & Lenka Pohoralek, Norbert Schneider & Conny Kreuter und Monica Weinzettl & Florian Gschaider. In der Zielgruppe der 12-bis 49-Jährigen erreichte die Show einen Marktanteil von 22 Prozent (25 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen)

Bei der anschließenden neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ waren durchschnittlich 408.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei (20 Prozent Marktanteil bei 12+, 18 Prozent bei 12–49 und 14 Prozent bei 12–29).

„Dancing Stars“-Auftakt – Jurywertungen der Promiherren

Um dem Publikum Gelegenheit zu geben, alle Paare besser kennenzulernen, wird in den ersten beiden Sendungen keines der Paare die Show verlassen müssen. Somit konnten sich in der ersten Show die Promiherren mit jeweils einem Solotanz und die Promidamen mit einem Gruppentanz präsentieren. In der zweiten Show am 7. April tanzen die Damen einen Solotanz und die Herren einen Gruppentanz. Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ vergeben in der aktuellen Staffel Nicole Hansen, Balázs Ekker und neu Karina Sarkissova und Dirk Heidemann. Die Jurywertung und das Publikumsvoting für den ersten Solotanz werden in der dritten Ausgabe am 15. April übernommen und fließen in die Entscheidung, wer als Erster die Show verlassen muss, ein.

Die Jurypunkte der „Dancing Stars“-Promiherren

Paar 02: Norbert Schneider & Conny Kreuter – 22 Jurypunkte

Paar 04: Volker Piesczek & Alexandra Scheriau – 19 Jurypunkte

Paar 06: Martin Ferdiny & Maria Santner – 24 Jurypunkte

Paar 08: Otto Retzer & Roswitha Wieland – 12 Jurypunkte

Paar 10: Walter Schachner & Lenka Pohoralek – 16 Jurypunkte

