Kern und Niedermühlbichler gratulieren Sprickler-Falschlunger zur Wahl zur SPÖ-Vorarlberg-Vorsitzenden – „SPÖ wird weiblicher“

Mit 97 Prozent gewählt – Drei Frauen an Spitze von SPÖ-Landesparteien - „Unermüdliche Kämpferin für Chancengerechtigkeit“

Wien (OTS/SK) - Wien (SK) SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Bundeskanzler Christian Kern und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler gratulieren Gabriele Sprickler-Falschlunger, die heute, Freitag, beim 43. Landesparteitag der SPÖ Vorarlberg mit 97 Prozent der Stimmen zur Vorsitzenden der Vorarlberger Sozialdemokratie gewählt wurde. „Mit Gabriele Sprickler-Falschlunger hat die Vorarlberger SPÖ eine Frau an ihre Spitze gewählt, die in ihren vielen verantwortungsvollen Funktionen ein hohes Maß an Kompetenz, Weitsicht und Sachverstand bewiesen hat“, sagte Kern, der sich darüber erfreut zeigte, dass „die SPÖ mit der Wahl von Gabriele Sprickler-Falschlunger wieder ein Stück weiblicher und moderner wird“. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Niedermühlbichler freute sich über „rote Frauenpower für Vorarlberg“. Mit Gabriele Sprickler-Falschlunger habe die SPÖ nun schon drei Frauen an der Spitze von SPÖ-Landesparteien, so Niedermühlbichler. ****

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Niedermühlbichler unterstrich außerdem: „Dass wir mit Birgit Gerstorfer in Oberösterreich, Elisabeth Blanik in Tirol und Gabriele Sprickler-Falschlunger in Vorarlberg jetzt schon drei Frauen an der Spitze von Landesparteien haben, ist ein wichtiges frauenpolitisches Signal und auch ein Signal des Aufbruchs und der Erneuerung.“

Kern und Niedermühlbichler betonten zudem, dass „die Vorarlberger Landespartei mit Gabriele Sprickler-Falschlunger eine unermüdliche Kämpferin für Chancengerechtigkeit an ihre Spitze gewählt hat, die für eine Politik steht, die allen Menschen Chancen eröffnet und ihnen Perspektiven gibt“. Für die kommenden Aufgaben wünschten SPÖ-Chef Kern und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Niedermühlbichler Gabriele Sprickler-Falschlunger alles Gute. (Schluss) mb/bj

