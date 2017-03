„Thema“ am 3. April: Frauenmörder im Visier der Fahnder

Außerdem: Königlicher Besuch: Charles und Camilla kommen nach Wien

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 3. April 2017, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Frauenmörder im Visier der Fahnder

An einem Sonntag im Jänner 2014 wird die 20-jährige Austauschstudentin Lucile K. erschlagen am Ufer des Inns in Kufstein gefunden. Ein paar hundert Kilometer entfernt, im süddeutschen Endingen, wird die 27-jährige Carolin an einem Novembersonntag 2016 beim Joggen erschlagen. DNA-Spuren belegen, dass es sich um denselben Täter handelt. Man befürchtet weitere Gewalttaten. Walter Pupp, Leiter des Tiroler Landeskriminalamtes, arbeitet mit den deutschen Ermittlern zusammen: „Es handelt sich um einen sehr gefährlichen Täter, aber der Ermittlungserfolg wird kommen“, ist er optimistisch. Seit Sonntag, dem 19. März 2017, ist die 20-jährige Studentin Malina Klaar im bayrischen Regensburg spurlos verschwunden. Ihr Handy wurde am Ufer der Donau gefunden „Ich glaube, dass sie lebt“, sagt Malinas Vater im „Thema“-Interview. Christoph Seibel hat recherchiert.

Pflege daheim – Hilfe gegen Erschöpfung

„Papa, kannst du dich bemühen, dass du noch lebst, wenn ich heim komme.“ Das sagt die achtjährige Laura Rochhart. Ihr Vater leidet an ALS, einer Krankheit, die nach und nach fast alle Muskeln des Körpers lähmt. Nathalie Rochhart betreut ihren Mann zu Hause. Auch Barbara Schüßler pflegt ihren Mann daheim. Mit 54 Jahren hat er die Diagnose Demenz bekommen. Viele Hilfsangebote, wie etwa einen „Alzheimer-Urlaub“ in Bad Ischl, haben die Familien nur zufällig entdeckt, immer wieder ist die Suche danach zermürbend. Mehr als 450.000 Menschen, vorwiegend Frauen, pflegen ihre Angehörigen zu Hause. Nur 20 Prozent der Pflegefälle werden in Institutionen betreut. Mit der Zukunft der Pflege befasst sich kommende Woche eine Enquete im Parlament. Markus Stachl berichtet.

Mietbetrug an Flüchtlingen

„Die Familien würden ohne mich auf der Straße stehen. Ich helfe ihnen“, sagt Hussein Al Naseri, ein aus dem Irak stammender Geschäftsmann in Wien. Seine Verurteilung wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs im vergangenen Jahr sieht er als Intrige. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft neuerlich. Al Naseri hat ein boomendes Geschäftsfeld entdeckt: Er mietet Wohnungen und vermietet sie an anerkannte Flüchtlinge weiter, die sonst kaum eine Wohnung finden. Nach ein paar Monaten aber kämpfen Al Naseris Kundinnen und Kunden mit der Delogierung, weil desolate Wohnungen von der Baupolizei gesperrt werden oder weil die Untervermietung illegal ist. Andrea Poschmaier, Jürgen Pettinger und Martin Steiner haben recherchiert.

Königlicher Besuch: Charles und Camilla kommen nach Wien

31 Jahre sind seit dem letzten Wien-Besuch des britischen Thronfolgers vergangen. Thronfolger ist er immer noch, privat hat sich viel verändert. 1986 hatte der Prince of Wales in Wien noch seine erste Ehefrau, Prinzessin Diana, an seiner Seite. Diesmal ist es Camilla, die Herzogin von Cornwall. Das Programm reicht vom Besuch beim Bundespräsidenten bis zur Verkostung beim Bioheurigen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. „Seine Mutter ist immerhin die bekannteste Person der Welt, und irgendwann wird er an ihre Stelle rücken“, sagt Karl Hohenlohe, der mit dem künftigen König von England verwandt ist. Auch Dagmar Koller, 1986 Frau des Wiener Bürgermeisters, freut sich auf ein Wiedersehen mit Prinz Charles. Eva Kordesch berichtet (Details zur ORF-Berichterstattung zum royalen Wien-Besuch sind unter presse.ORF.at abrufbar).

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at