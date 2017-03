Blümel: Missstände im KH Nord durch Untersuchungsausschuss aufklären

Chaos im KH Nord darf nicht unter Teppich gekehrt werden – Einbindung der Opposition bei Neuaufstellung des KAV

Wien (OTS) - „Offensichtlich werden in der Causa rund um das KH Nord auch weiterhin die Augen vor der Realität verschlossen und naiver Zweckoptimismus seitens der neuen Führung geübt“, erklärte heute der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Stadtrat Gernot Blümel, zu den Ausführungen von Stadträtin Frauenberger sowie der neuen Führungsriege des KAV. „Zahlreiche Missstände im Rahmen der Chaos-Geschichte des KH Nord warten darauf, aufgeklärt und transparent dargelegt zu werden. Sie dürfen jetzt nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden“, so Blümel. „Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht darauf zu erfahren, wie mit ihrem Steuergeld umgegangen wird.“ Auch die erste Klagewelle kündige sich bereits an und Frauenberger tut, als wäre alles in bester Ordnung und alles verliefe genau nach Plan, so Blümel, der erneut die Einsetzung eines U-Ausschusses fordert: „Die zahlreichen Missstände im KH Nord lösen sich nicht durch Beschwichtigungen auf. Es kann und darf hier nicht länger zugewartet werden, alles restlos aufzuklären.“

„Auch bei der Prüfung der diversen Varianten für eine neue Organisationsform für den KAV verlangen wir Transparenz. Es ist höchst an der Zeit, endlich auch die Opposition einzubinden und derart weitreichende Entscheidungen nicht im stillen Kämmerlein auszuhandeln“, so Blümel. „Dieser Prozess um eine Neuaufstellung des KAV muss so transparent wie möglich gestaltet werden, um endlich Vernunft und Sorgfalt walten zu lassen. Das Vertrauen der Patientinnen und Patienten in das Gesundheitssystem der Stadt ist bereits massiv geschädigt und schwer erschüttert“, so Blümel und weiter: „Der KAV braucht dringend einen Professionalisierungsschub und muss deshalb auf breiter Basis diskutiert werden.“

