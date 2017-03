OePR – Dr. Jettmar und Prof. Dr. Rohatschek als Leiter und stellvertretender Leiter der Prüfstelle einstimmig wiederbestellt

Enforcement in Österreich durch die OePR gut etabliert und von den Unternehmen akzeptiert

Wien (OTS) - Am 31. März 2017 wurde von Nominierungsausschuss der OePR einstimmig und ohne Enthaltung die Wiederbestellung von Dr. Rudolf Jettmar als Leiter und Universitätsprofessor Dr. Roman Rohatschek als stellvertretender Leiter der Österreichischen Prüfstelle für Rechnungslegung (OePR) für eine weitere Funktionsperiode von vier Jahren ab 1. September 2017 beschlossen.

Die Leitung der Prüfstelle hat in ihrer ersten Funktionsperiode das IFRS Enforcement in Österreich auf hohem Niveau etabliert, wie auch in der Evaluierung des Rechnungslegungskontrollgesetzes von Univ. Prof. Dr. Pellens (26. Sept. 2016), im Auftrag des Bundesministeriums für Finanzen, bestätigt wurde. Die Enforcement Prüfungen der OePR werden von den Unternehmen als wichtig für den Kapitalmarkt gesehen und akzeptiert. Seit dem Beginn der Prüfungen im zweiten Quartal 2014 sind zwei Drittel aller kapitalmarktorientierten Unternehmen bereits durch die OePR geprüft worden.

