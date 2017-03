NEOS: Es braucht EU-weites System statt Maut-Fleckerlteppich

Michael Bernhard: „Die deutsche Maut ist eine Diskriminierung anhand der Staatszugehörigkeit - NEOS unterstützen die Klage Österreichs als letzten Ausweg“

Wien (OTS) - Der deutsche Bundesrat hat also heute den Weg für die Einführung der umstrittenen Pkw-Maut in Deutschland frei gemacht. „Damit wurde eine Abgabe beschlossen, die letztlich nur nicht-deutsche Fahrzeughalter mehr belasten soll. Das untergräbt den europäischen Gedanken und ist inakzeptabel,“ zeigt sich NEOS-Verkehrssprecher Michael Bernhard verärgert. Es sei nicht nachvollziehbar, dass österreichische Bürger_innen mehr belastet werden sollen als jene aus Deutschland. „Dass Verkehrsminister Leichtfried nun gegen die Einführung der deutschen Pkw-Maut beim Europäischen Gerichtshof vorgeht, ist zwar der letzte Ausweg, stößt aber bei NEOS auf Unterstützung. Wenn Ausländer nun mit über 500 Millionen Euro belastet werden und Inländer nicht, so ist das unfair und hat mit nachhaltiger Politik nichts zu tun,“ so Bernhard weiter.

Eines zeige das Beispiel Deutschland jedenfalls sehr deutlich: „Jedes europäische Land kocht in Sachen PKW-Maut weiterhin sein eigenes Süppchen. Gerade beim Verkehr muss aber eine gemeinsame EU-weite Regelung unser Ziel sein. Eine Fleckerlteppich-Lösung, wie wir sie gerade sehen, ist alles andere als wünschenswert und führt zu genau den Problemen, wie wir sie heute sehen. Die Kommission hat bereits einen Vorschlag angekündigt -spätestens jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sie auf den Tisch zu legen und offen darüber zu diskutieren", zeigt sich Bernhard abschließend überzeugt.

