AVISO: „wir.gestalten.arbeit“ – Jugendliche präsentieren ihre Ideen zu fairer Arbeit im Parlament

Abschluss des politischen Bildungsprojekts der Katholischen Jugend für Jugendliche in der Arbeitswelt

Wien (OTS) - Mit dem Projekt wir.gestalten.arbeit wollen wir gemeinsam mit Jugendlichen Antworten auf Fragen wie z.B. „Was sind für uns faire Arbeitsbedingungen?“, „Wie stellen wir uns die Arbeitswelt vor?“ oder „Was zeichnet eine gute Arbeitsstelle aus?“ finden und ihnen die Möglichkeit bieten, ihre Ansichten an die Politik weiterzugeben. Durch das Projekt „wir.gestalten.arbeit“ lernen Jugendliche sich selbst und ihre Arbeitssituation zu reflektieren, Politik besser zu verstehen und zu beurteilen. Sie werden ermutigt als aktive BürgerInnen selbst politisch-gesellschaftliche Verantwortung für ihre Lebenswelt zu übernehmen.

Abschlussveranstaltung im Parlament

Nach zwei Vorbereitungsworkshops, die in den jeweiligen Regionen stattfanden, kommen über 140 Teilnehmende am Donnerstag, 06. April, zu einem Workshop in Wien zusammen, in dem die Ergebnisse der regionalen Workshops zusammengetragen werden und der Austausch zwischen den TeilnehmerInnen gefördert wird. Am darauffolgenden Tag, 07. April, findet die Abschlussveranstaltung statt. Nach Parlamentsführungen kommen die Jugendlichen von 10:00 bis 13:00 Uhr direkt mit PolitikerInnen ins Gespräch und übergeben diesen erarbeitete Forderungen. Zugesagt haben Johannes Bachleitner (JUNOS), Asdin el Habbassi (ÖVP), Fiona Herzog (SJ), Eva Maria Himmelbauer (ÖVP), Katharina Kucharowits (SPÖ) und Julian Schmid (Grüne).

Wir.gestalten.arbeit findet in Kooperation mit der FCGJ (Junge ChristgewerkschafterInnen), Iustitia et Pax, KAB (Katholische ArbeiterInnen Bewegung) und der BJV (Bundesjugendvertretung) statt.

Programm:

10:10 Uhr – Offizielle Begrüßung 10:20 Uhr – Vorstellung PolitikerInnen 10:40 Uhr – Übergabe eines Graphic Records der Jugendlichen an die PolitikerInnen; Gruppenfoto 11:00 Uhr – Gesprächsrunden: Jugendliche kommen mit PolitikerInnen auf Augenhöhe ins Gespräch. 12:20 Uhr – Resümee der PolitikerInnen: welchen Auftrag nehme ich mir nach den Gesprächen mit. 12:45 Uhr – Abschluss

Wir laden MedienvertreterInnen herzlich dazu ein:

Freitag, 07. April 2017, 10:00 Uhr,

Parlament, Dr. Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Bitte um Anmeldung unter office @ kath-jugend.at

Rückfragen & Kontakt:

Katholische Jugend Österreich

Mirjam Nekolar

Pressereferat

Mobil: 0664 88 68 06 58

www.katholische-jugend.at