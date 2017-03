LR Gerhard Köfer: Finanzielle Beteiligung der Wirtschaftskammer am build! mehr denn je notwendig

Team Kärnten-Landesrat begrüßt Fortbestand des Gründerzentrums

Klagenfurt (OTS) - Als „grundsätzlich positiv“ bewertet Team Kärnten-Landesrat Gerhard Köfer, dass das build! weiter erhalten bleibt, wie es heute öffentlich vermeldet wurde: „Das Gründerzentrum steht jetzt vor einer ganz entscheidenden Phase, in der die zukünftige Finanzierung sichergestellt werden muss. Für mich führt an einer direkten finanziellen Beteiligung der Wirtschaftskammer an dieser Einrichtung kein Weg mehr vorbei.“ Die Kammer sei, wie Köfer weiter betont, im Bereich der Gründungsthematik enorm engagiert, „demnach wäre der Zusammenschluss des build! Gründerzentrums mit dem Gründerservice der Kammer eine ganz wichtige und zukunftsweisende Zielsetzung.“

Er, Köfer, fordere Kammerpräsidenten Mandl und die Vertreter des Landes, des Gründerzentrums, des KWF und der BABEG jedenfalls zu Gesprächen und Verhandlungen in diese Richtung auf: „Dass das Gründerzentrum auf eine noch breitere Basis gestellt wird, sollte das Ansinnen von sämtlichen Betroffenen sein.“

