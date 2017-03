WKÖ begrüßt rasche Umsetzung der Maßnahmen im Lehrlingspaket

Kostenübernahme von Lehrabschlussprüfungen und Sprachkursen sind Pluspunkte

Wien (OTS) - „Die rasche Umsetzung der verbesserten Förderungen für die Lehrabschlussprüfungen und Sprachkurse sind künftig Pluspunkte der betrieblichen Lehrausbildung. Der heimische Wirtschaftsstandort ist von seinen Fachkräften abhängig und daher sind Maßnahmen wie diese zu begrüßen, tragen sie doch dazu bei, dass die Auszubildenden positive Zusatzargumente für eine Ausbildung in den Unternehmen erhalten“, betonte heute, Freitag, Anna Maria Hochhauser, Generalsekretärin der WKÖ.

Die Vorbereitungskurse auf die Lehrabschlussprüfung, so Hochhauser, haben sich bisher sehr bewährt. Denn Lehrlinge, die diese speziellen Vorbereitungskurse besucht haben, schneiden bei den Lehrabschlussprüfungen signifikant besser ab: „Der geplante Entfall der Deckelung und eine erleichterte Antragstellung werden diesen positiven Effekt verstärken“, unterstreicht die WKÖ-Generalsekretärin. Mit der Förderung von Sprachkursen werde zudem ein „wertvoller Aspekt der Internationalisierung der Lehre“ gestärkt, sodass Lehrlinge künftig einfacher und - kostengünstiger – in der Lage sind, ihre internationale Kompetenzen zu stärken. „Es ist erfreulich, dass hier von den Verantwortlichen eine zeitnahe Umsetzung des vereinbarten Lehrlingspakets erreicht wurde. Dies ist als Baustein zu sehen, dass in den kommenden Jahren die Zahlen von Lehranfänger wieder stärker steigen werden“, so Hochhauser abschließend. (PWK285/us)

