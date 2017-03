„Schnell ermittelt“ bei Marianne Mendt und Inge Maux

Romy-Nominees Strauss und Straßer am 3. April in vierter Folge der fünften Staffel des ORF-eins-Serienhits

Wien (OTS) - Mau-Mau ist gefährlicher, als man vielleicht vermuten würde – zumindest für Gudrun Schatzinger (Sylvia Eisenberger), der während eines Spiels mit ihrer Damenrunde (Marianne Mendt, Inge Maux und Christine Jirku) ein Luster auf den Kopf fällt. Und so muss am Serienmontag, dem 3. April 2017, um 20.15 Uhr in ORF eins zwischen Scrabble-Drohbriefen und pikanten Geheimnissen „Schnell ermittelt“ werden. An der Seite von Romy-Nominee Ursula Strauss spielt in der neuesten fünften Staffel des ORF-Serienhits in Wien und Umgebung erneut das bewährte Team um Wolf Bachofner, Andreas Lust und die ebenfalls für die Romy nominierte Katharina Straßer sowie Simon Morzé, Fiona Hauser und Helmut La. Neu in dieser Saison mit dabei sind u. a. Murathan Muslu, Lili Epply und Michael Dangl.

Mehr zum Folgeninhalt

„Gudrun Schatzinger“, Folge 4 / Staffel 5

Regie: Michi Riebl; Drehbuch: Katharina Hajos und Constanze Fischer In Episodenrollen: u. a. Marianne Mendt, Inge Maux, Christine Jirku

Russisches Roulette und Mau-Mau sind vielleicht doch nicht so weit voneinander entfernt, wie man annehmen könnte. Eine Dame fortgeschrittenen Alters wird nämlich während der wöchentlichen Kartenrunde von ihrem Luster, der manipuliert wurde, erschlagen. Angelika (Ursula Strauss) und Franitschek (Wolf Bachofner) finden bald heraus, dass die älteren Damen nicht so schuldlos sind, wie sie aussehen. Die Untersuchungen verkomplizieren sich allerdings, als ein Callboy und ein Hausmädchen auf dem Radar auftauchen. Unterdessen fühlt sich Maja (Katharina Straßer) wegen Angelikas Verzögerungstaktik im Mordfall Nico Schnabel hintergangen. Zwischen den beiden entbrennt ein schwerer Konflikt.

