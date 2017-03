Ottakring - BV Prokop: BürgerInnenbeteiligung rund um Johann-Nepomuk-Berger-Platz läuft wie geplant

Wien (OTS/SPW-K) - „Die BürgerInnenbeteiligung zur Neugestaltung des Johann-Nepomuk-Berger-Platzes laufen gut an“, so Ottakrings Bezirksvorsteher Franz Prokop (SPÖ). Bereits über 100 Personen haben sich bei der Gebietsbetreuung Ottakring gemeldet, um ihre Idee für den Platz zu teilen und an einem Gestaltungskonzept für den Park mitzuwirken. Zentrale Themen die bis dato an die Gebietsbetreuung herangetragen wurden waren vor allem die Änderungen bezüglich der Verkehrs- und Parksituation. Zu den Nebenstraßen gibt es den Wunsch nach Verkehrsberuhigung. Ebenso wie den Wunsch, die Parkplätze zu erhalten.

Zur Parkgestaltung gibt es viele sehr weit gestreute Anregungen von Sitzgelegenheiten, guter Beleuchtung, kleinen Spielmöglichkeiten für Kinder, Ruhezonen, bis hin zu Brunnen und Gemeinschaftsbeeten. Auch Ideen zur temporären Nutzung des Platzes, wie etwa Märkte und Freiluft Veranstaltungen wurden geäußert.

Am 16. März war Bezirksvorsteher Franz Prokop im Rahmen der Aktion „Mobiler Bezirksvorsteher“ bereits vor Ort, um mit den AnrainerInnen zu reden und sich ihre Ideen anzuhören. „Ich freue mich über die aktive Beteiligung der Ottakringerinnen und Ottakringer an diesem Projekt.“

Auch weiterhin sind alle Interessierten aufgerufen und eingeladen an der Platzneugestaltung aktiv mitzuarbeiten. Das Team der Gebietsbetreuung steht jeden Dienstag und Donnerstag jeweils 10-11 und 17-18 Uhr im Cafe Backeck am Johann-Nepomuk-Berger-Platz für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Eine Ideenbox steht außerdem zur Verfügung, um auch außerhalb der Sprechstunden Raum für Ideen zu geben. „Das Beteiligungsverfahren ist eine wunderbare Möglichkeit um an der Gestaltung des Bezirks mitzuwirken. Ich freue mich auf zahlreiche Ideen und bedanke mich bei all jenen, die dieses Projekt möglich machen“, so Prokop abschließend.

