Abschied und Neubeginn bei „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“

Am 1. April um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Neues Leben nach Herzinfarkt, Abschied von neugeborener Tochter und wie Angehörige den Selbstmord einer jungen Mutter verarbeiten – am Samstag, dem 1. April 2017, berichten Vera Russwurms Gäste um 23.00 Uhr in ORF 2 in einer neuen Ausgabe von „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ darüber, wie sie ihre persönlichen Lebenskrisen bewältigt haben. Diesmal ist unter anderem die ehemalige Weltklasse-Eiskunstläuferin Claudia Kristofics-Binder zu Gast, die über ihr ungewöhnliches Privatleben mit drei Kindern von drei Vätern erzählt.

In der aktuellen Ausgabe der Talksendung geht es am 1. April um folgende Themen:

Selbstmord einer jungen Mutter: Der ehemalige deutsche Fußballer Jürgen Rynio fand seine junge Frau Julia mit einem Schal am Treppengeländer hängend. Gemeinsam mit ihrer elfjährigen Tochter konnte er sie befreien und retten. Sieben Wochen später gelang der 42-jährigen allerdings ihr nächster Suizidversuch.

Starkoch erleidet Herzinfarkt: Der österreichische Spitzenkoch Rudi Obauer berichtet offen, wie er nach seinem Herzinfarkt im vergangenen Jahr wieder auf die Beine kam und wie er sein Leben nach dem schweren Schicksalsschlag umstellte.

Bewegender Abschied von der neugeborenen Tochter: Musical- und Theaterstar Vincent Bueno und seine Frau Charity bekamen während der Schwangerschaft mit ihrem zweiten Kind eine schreckliche Diagnose. Trotz schwerster Fehlbildung wollten sie ihrer Tochter das Leben schenken. Die jungen Eltern schildern die wenigen Minuten, die ihnen mit ihrem Kind bleiben, und wie sie dieses Erlebnis verarbeiteten.

