Willi: Leichtfried sollte auch Nachhilfe für Dobrindt in Sachen Maut anbieten

Grüne unterstützen Klage gegen deutsche Pkw-Maut

Wien (OTS) - „Es waren die deutschen Grünen, die beim Wissenschaftlichen Dienst des deutschen Bundestages eine Studie zur Autobahnmaut in Auftrag gegeben haben. Herausgekommen ist 'eine mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit'. Das ist mit EU-Recht nicht vereinbar. Daher ist es richtig, dass Österreich dagegen klagt“, unterstützt heute der Verkehrssprecher der Grünen, Georg Willi, die Pläne von Verkehrsminister Leichtfried. „Nachdem sich Deutschland in Sachen sektorales Fahrverbot für Müll, Schrott, Rundholz, Erze, Steine etc. sehr unfreundlich verhalten und die österreichischen Bemühungen um eine Güterverlagerung auf die Schiene torpediert hat, ist die jetzige Reaktion Österreichs umso verständlicher.“

„Dennoch habe ich eine große Bitte an den Verkehrsminister: Klagen ist das eine, helfen das andere. Wir sollten Minister Dobrindt Nachhilfe in Sachen EU-konformer Maut anbieten. Denn Österreich hat ja nichts gegen eine Pkw-Maut in Deutschland. Die brauchen schlichtweg Geld zur Sanierung ihrer Autobahnen und Schnellstraßen. Daher sollen sie Maut einheben. Aber eben so, dass niemand diskriminiert wird. Wien wäre ein idealer Platz, wo Minister Dobrindt jene Nachhilfe bekommen könnte, damit auch für Deutschland eine rechtlich saubere Mautlösung erarbeitet wird“, appelliert Willi an die Nachbarschaftshilfe durch Minister Leichtfried.

