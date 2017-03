Kompetenzen des Bundespräsidenten – Wittmann: Reformvorschläge werden weiter verfolgt

Mehrere Fraktionen wollen Änderung bei Recht auf Auflösung des Nationalrats

Wien (OTS/SK) -

In der heutigen Sitzung des Unterausschusses des Verfassungsausschusses haben sich mehrere Fraktionen für Reformen bei den Kompetenzen des Bundespräsidenten ausgesprochen. „Besonders beim Recht des Bundespräsidenten, den Nationalrat aufzulösen, gibt es Wünsche seitens mehrerer Fraktionen, hier eine neue Balance im innerstaatlichen Machtgefüge zu finden“, informierte Ausschussobmann, SPÖ-Verfassungssprecher Peter Wittmann im Anschluss an die Sitzung. Man werde daher die verschiedenen Vorschläge – auch zur rechtlichen Klarstellung anderer Kompetenzen – in Gesprächen mit allen Fraktionen weiterverfolgen, kündigte Wittmann an. ****



Beim Recht des Bundespräsidenten, den Nationalrat aufzulösen, gehe es nicht darum, dieses abzuschaffen, sondern es „krisenfest“ zu machen, betonte Wittmann. In diese Richtung habe er sich als SPÖ-Verfassungssprecher sowie auch Vertreter von ÖVP, Grünen und Neos geäußert. Ein weiterer Punkt, bei dem Änderungswünsche bestehen, betrifft die authentische Interpretation – also die klarere Definition – von Kompetenzen, deren rechtliche Auslegung in Fachkreisen oft umstritten ist. Betroffen wäre etwa der Oberbefehl über das Bundesheer, das Beurkunden des verfassungsmäßigen Zustandekommens von Gesetzen oder die Exekution von VfGH-Urteilen.



Was veraltete Bestimmungen betrifft wie die Ehelicherklärung von Kindern, rechtfertigt deren Streichung allein keine Reform – „solche Bestimmungen, die eigentlich totes Recht sind, könnte man auch im Zuge anderer Verfassungsänderungen streichen“, so Wittmann. Auf Ebene der Verfassungssprecher sollen nun die inhaltlichen Schnittmengen zwischen den Fraktionen herausgefiltert, Vorschläge für Formulierungen erarbeitet und mögliche Mehrheiten sondiert werden. Zeitdruck gibt es aus Sicht Wittmanns keinen: „Eine allfällige Reform der Kompetenzen sollte meiner Meinung nach erst in der nächsten Amtsperiode eines Bundespräsidenten wirksam werden.“ (Schluss) bj/ah

