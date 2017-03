Trainieren, Entsäuern, Regenerieren - So starten Sie fit in den Frühling

Münster (OTS) - Ob in Parks oder Wäldern, auf Feldern oder Wiesen - überall sieht man sie wieder, die Jogger, die Skater, die Radfahrer und die Work-Out-Gruppen. Auch die Fitness-Studios der Republik füllen sich, um der lang ersehnten Wunschfigur endlich näher zu kommen. Doch wenn es darum geht, die persönlichen Ziele zu erreichen, ist nicht nur das Trainieren selbst wichtig. Helke Michael hat sich mal schlau gemacht, worauf es noch ankommt.

Sprecherin: Nach der Winterpause ist es zunächst mal wichtig, dass man den Körper langsam wieder an Sport gewöhnt. Am besten...

O-Ton 1 (Roland Jentschura, 0:11 Min.): "...am Anfang den Schwerpunkt auf das Herz-Kreislauf-Training legen. Die gute Durchblutung ist die Basis dann für den Trainingsaufbau. Im zweiten Schritt kommt dann das Krafttraining, das Muskeltraining."

Sprecherin: Erklärt Ernährungswissenschaftler und Gesundheits-Autor Roland Jentschura und er empfiehlt, den eigenen Körper vorab einer Art Frühjahrsputz zu unterziehen.

O-Ton 2 (Roland Jentschura, 0:24 Min.): "Sich einfach mal bewusst die Zeit nehmen, innen aufzuräumen. Bewusst und konsequent auf eine richtig gute Ernährung zu achten und mal richtig schön mit basischer Körperpflege zurückgestaute Säuren, Schadstoffe bewusst herauszuholen. Einfach abends mal ein Fußbad machen beim Fernsehgucken, mal ein Vollbad machen, mal ein Peeling machen, mal in die Sauna gehen - von drinnen einfach mal richtig aufräumen."

Sprecherin: Grundätzlich sollte eine gesunde Ernährung basisch sein. Für Sportler gilt das umso mehr, denn:

O-Ton 3 (Roland Jentschura, 0:15 Min.): "Beim Sport entstehen sowieso schon reichlich Säuren und Säuren wirken im Körper wie Sand im Getriebe, sie bremsen schon direkt das Training, sie bremsen aber auch die Fettverbrennung, sie verzögern die Regeneration, stattdessen erhöhen sie den Verschleiß, fördern entzündliche Prozesse."

Sprecherin: Deshalb unbedingt auch Finger weg von Zucker! Auf einen ausgeglichenen, konstanten Blutzuckerspiegel kommt es an und den...

O-Ton 4 (Roland Jentschura, 0:13 Min.): "... erreichen Sportler durch komplexe, vollwertige, aber trotzdem leicht verdauliche Kohlenhydrate. Der Renner ist da im Moment Hirsebuchweizenbrei, leicht verdaulich und perfekte Energie."

Sprecherin: Außerdem können Sie...

O-Ton 5 (Roland Jentschura, 0:25 Min.): "... viel Salat essen, viel Gemüse, viel Nüsse, Kerne, Kräuter, Samen. Wenn wir uns so basenüberschüssig und vitalstoffreich ernähren, können wir optimal trainieren, optimal regenerieren, optimal Fett verbrennen und optimal die Leistung steigern. Wer sich säureüberschüssig ernährt mit viel Weißmehl, Zucker, Soft-, Energydrinks, zu viel Fastfood, der bleibt als Sportler schnell auf der Strecke."

