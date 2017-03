SPÖ-Termine von 3. bis 9. April 2017

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 3. April 2017:

Sozialminister Alois Stöger nimmt an der informellen Tagung der EU-Arbeits- und Sozialminister in Malta teil (bis Dienstag).

10.30 Uhr Bildungsministerin Sonja Hammerschmid hält eine Pressekonferenz zum Thema „AutonomiebotschafterInnen“ ab (AHS Sir Karl Popper Schule, Wiedner Gürtel 68, 1040 Wien).

18.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Themenplattform Update Politics: Information, Diskussion und Innovation zum Thema „Arbeitszeit und Arbeitszeitverteilung in Österreich“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter http://tinyurl.com/kauwft7 (Karl-Renner-Institut, Bruno-Kreisky-Saal, Eingang Gartenhotel Altmannsdorf, Hotel 1, Hoffingergasse 26-28, 1120 Wien).

DIENSTAG, 4. April 2017:

10.30 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

10.10 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments findet ein gemeinsames Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner, Eugen Freund, Josef Weidenholzer, Karin Kadenbach und Karoline Graswander-Hainz statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum N3.5).

12.00 Uhr Pressekonferenz mit Bundesminister Hans Peter Doskozil und BSO-Präsident Rudolf Hundstorfer zum Entwurf des Bundes-Sportförderungsgesetzes (Haus des Sports, Prinz-Eugen-Straße 12, 1040 Wien).

13.30 Uhr Infrastrukturminister Jörg Leichtfried und Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima eröffnen die neue Fischaufstiegshilfe in Nußdorf (Am Brigittenauer Sporn, 1200 Wien).

15.00 Uhr Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der Sitzung des Hauptausschusses teil. Im Mittelpunkt steht der Abschlussbericht des Allgemeinen Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus. Zudem liegen Berichte des Österreichischen Nationalfonds, des Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich sowie des Zukunftsfonds und der Stipendienstiftung vor (Parlament).

17.00 Uhr Im Anschluss an den Hauptausschuss lädt Nationalratspräsidentin Doris Bures zu Ehren des Antragskomitees des Allgemeinen Entschädigungsfonds zu einem Empfang ein. Sir Franklin Bermann wird als Vorsitzender des Antragskomitees eine Rede halten (Parlament).

17.00 Uhr Zum Thema „Kulturförderung als demokratiepolitische Pflicht“ veranstalten der SPÖ-Parlamentsklub und die Österreichische Gesellschaft für Kulturpolitik das Hawlicek-Symposium. TeilnehmerInnen sind u.a. SPÖ-Kunst- und Kultursprecherin Elisabeth Hakel, stv. SPÖ-Klubvorsitzender Josef Cap, die ehemalige Unterrichts- und Kulturministerin Hilde Hawlicek, Pensionistenverbands-Präsident und Bundesminister a.D Karl Blecha und „Falter“-Herausgeber Armin Thurnher. Ein LIVESTREAM zur Veranstaltung findet sich auf der Facebook-Seite des SPÖ-Parlamentsklubs: http://tinyurl.com/kjof8n2. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter http://www.kulturpolitik.at/ (Parlament, Abgeordnetensprechzimmer).

18.00 Uhr Bundesministerin Pamela Rendi-Wagner nimmt an der Verleihung des Frauenring-Preises 2017 teil (Dachfoyer im Bundeskanzleramt, Minoritenplatz 1).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab Changes in a Changing World“, kuratiert von Gudrun Harrer, spricht Ellen Laipson (Distinguished Fellow and President Emeritus of Stimson) einen Vortrag zum Thema „The Trump Administration and the Middle East“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter http://tinyurl.com/mvu9ya8 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 5. April 2017:

Nationalratspräsidentin Doris Bures reist zu einem offiziellenArbeitsbesuch nach Island, wo sie u.a. mit der isländischen Parlamentspräsidentin Unnur Brá Konráðsdóttir, mit Staatspräsident Guðni Thorlacius Jóhannesson, Ministerpräsident Ministerpräsident Bjarni Benediktsson und Sozialminister Þorstein Víglundssonführen zusammentrifft. Im Fokus der Reise stehen die Themen Frauenpolitik und Geschlechtergerechtigkeit (5. bis 7. April).

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid auf Bundesländertag in Tirol. U.a. Anwesenheit bei Präsentation VIANOVA (Vision-Inklusion-Assistenz).

10.00 Uhr Bundesministerin Pamela Rendi-Wagner hält ein Impulsreferat bei der Enquete des Bundesrates „Die Zukunft der Pflege: schaffbar, sichtbar, leistbar“, u.a. mit Sozialminister Alois Stöger (Parlament, Lokal VI).

15.00 Uhr Bundesminister Thomas Drozda verleiht den ersten Österreichischen Buchhandlungspreis (Bundeskanzleramt, Kongress-Saal).

17.45 Uhr Bundeskanzler Christian Kern empfängt den Prince of Wales im Bundeskanzleramt (Steinsaal, Bundeskanzleramt).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut, die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) und die Arbeiterkammer Wien laden ein zur Podiumsdiskussion „Brexit: Britische Perspektiven und eurpäische Herausforderungen. Weckruf für ein soziales Europa?“. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter http://tinyurl.com/m9bgtny (Karl-Renner-Institut, Bruno-Kreisky-Saal, Eingang: Gartenhotel Altmannsdorf, Hoffingergasse 26-28, 1120 Wien).

DONNERSTAG, 6. April 2017:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

9.00 Uhr Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner eröffnet die Veranstaltung „7. Tag der Gesundheitsberufe“ (BMGF, Festsaal).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, hält Jeffrey Sachs (University Professor at Columbia University, and Special Advisor to UN Secretary General António Guterres on the Sustainable Development Goals; Distinguished Fellow at the International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria) einen Vortrag zum Thema „The Revolt against Globalization“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter http://tinyurl.com/lghhtud (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 7. April 2017:

9.30 Uhr Öffentliche Sprechstunde am Wochenmarkt in Attnang von Josef Weidenholzer gemeinsam mit dem Bürgermeister Peter Groiß und SWV-OÖ-Vorsitzenden Doris Margreiter.

10.00 Uhr Infrastrukturminister Jörg Leichtfried und Verkehrslandesrat Anton Lang präsentieren gemeinsam mit ASFINAG-Vorstand Alois Schedl die Investitionen in die steirische Straßeninfrastruktur 2017 (Medienzentrum, Hofgasse 16, 8010 Graz).

11.00 Bundesministerin Pamela Rendi-Wagner präsentiert gemeinsam mit der Wiener Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger, der Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse Ingrid Reischl und dem stv. Generaldirektor des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger Volker Schörghofer die neue telefonische Gesundheitsberatung, die am Weltgesundheitstag in den Pilotbundesländern Wien, NÖ und Vorarlberg startet (Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien).

13.30 Uhr Bundesminister Thomas Drozda ist bei der Documenta in Athen - auf den Spuren der griechischen Subkultur.

SAMSTAG, 8. April 2017:

Bundeskanzler Christian Kern nimmt am Landesparteitag der SPÖ Tirol teil.

10.00 Uhr Sozialminister Alois Stöger eröffnet gemeinsam mit Bildungsministerin Sonja Hammerschmid und ÖGB-Präsident Erich Foglar den ÖGB-Jugendkongress, u.a. mit Staatssekretärin Muna Duzdar (Austria Center Vienna, 1220 Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1).

16.00 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil nimmt an der Ehrung der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler des Österreichischen Skiverbandes bei der „Ski Austria Medaillenparty 2017“ in Salzburg teil (Kapitelplatz, 5020 Salzburg).

18.00 Uhr Staatssekretärin Muna Duzdar nimmt an einer Feier zum Internationalen Roma-Tag teil (Arbeiterkammer OÖ, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz).

