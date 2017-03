Verfassungsausschuss – Stronach/Hagen: „Die Suppe ist sehr dünn!“

Team Stronach ganz klar dagegen die Befugnisse des Bundespräsidenten zu beschränken.

Wien (OTS) - „Da ist kein Fleisch da, die Suppe ist sehr dünn“, kommentiert Team Stronach Verfassungssprecher und Generalsekretär Christoph Hagen die Verhandlung über die Kompetenzen des Bundespräsidenten und allfällige Reformen im Verfassungsausschuss. „Es gibt keine Notwendigkeit die Befugnisse des Bundespräsidenten zu beschränken“, so Hagen. Hier werde mit aller Gewalt versucht etwas zu konstruieren, übt der Team Stronach Mandatar Kritik an diesem Vorschlag. Die Kompetenzen des Bundespräsidenten zu beschneiden würde in Folge bedeuten „auch sein Gehalt zu kürzen, da er auch weniger Verantwortung hätte“, so Hagen, der sich klar dagegen ausspricht.

