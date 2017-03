ORF III am Wochenende: „Baumeisterinnen der Republik – Barbara Prammer“, „Erlebnis Bühne“ mit „Die lustigen Weiber von Windsor“

Außerdem: In memoriam Christine Kaufmann, „GartenKULT“, „Kabarett im Turm: Nina Hartmann“, „Künstlerporträt“ von Arturo Toscanini u. v. m.

Wien (OTS) - Zunächst gedenkt ORF III Kultur und Information am Samstag, dem 1. April 2017, der kürzlich verstorbenen Schauspielerin Christine Kaufmann mit der Literaturverfilmung „Via Mala“ (15.00 Uhr). Im Hauptabend beleuchtet dann die finale Folge der „Baumeisterinnen der Republik“ (20.15 Uhr) das Leben und Wirken Barbara Prammers, den Abend beschließt Nina Hartmann in „Kabarett im Turm“. Am Sonntag, dem 2. April 2017, sorgt die Opernverfilmung „Die lustigen Weiber von Windsor“ von Wiener-Philharmoniker-Gründer Otto Nicolai für einen unterhaltsamen „Erlebnis Bühne“-Abend.

Samstag, 1. April: „In memoriam Christine Kaufmann: Via Mala“ (15.00 Uhr), „GartenKULT: UrbanGarten“ (17.50 Uhr), „zeit.geschichte“ mit „Baumeisterinnen der Republik – Barbara Prammer“ (20.15 Uhr), „Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot – Die 90er Jahre“ (21.05 Uhr) und „Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot – Die 2000er Jahre“ (21.50 Uhr), „Kabarett im Turm: Nina Hartmann – ‚Best of‘“ (22.40 Uhr)

In memoriam Christine Kaufmann erinnert ORF III mit der Verfilmung des John-Knittel-Romans „Via Mala“ (15.00 Uhr) an die außergewöhnliche Schauspielerin, die an der Seite von Tony Curtis auch Erfolge in Hollywood feierte. Der von Paul May inszenierte Spielfilm aus dem Jahr 1961 handelt von einer Familientragödie in den Schweizer Alpen mit u. a. Gert Fröbe, Joachim Hansen und Christian Wolff.

Der Samstagvorabend lässt danach einmal mehr Gärtnerherzen höher schlagen mit einer neuen Ausgabe „GartenKULT“ über den „UrbanGarten“ (17.50 Uhr). Das Moderatoren-Duo Katharina Gritzner und Josef Starkl gibt praktische Tipps für die Bepflanzung und Begrünung eines Balkons oder einer Terrasse sowie Bauanleitungen vom urbanen Hochbeet bis hin zur Sitzecke aus alten Europaletten.

Der „zeit.geschichte“-Abend widmet sich erneut einer bedeutenden österreichischen Politikerin und der Zeit ihres Schaffens. Die finale „Baumeisterinnen der Republik“-Ausgabe (20.15 Uhr) porträtiert die erste Frau Österreichs, die das höchste Amt im Parlament bekleidete:

Barbara Prammer. Peter Grundei zeichnet das berufliche und private Leben Prammers nach, beginnend bei ihren politischen Anfängen in der oberösterreichischen Landespartei der SPÖ, über ihre Zeit als Bundesministerin für Frauenangelegenheiten bis hin zu ihrer letzten Funktion als Erste Nationalratspräsidentin. Danach thematisiert „Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot – Die 90er Jahre“ (21.05 Uhr). Dieses Jahrzehnt sollte die Österreicher zu Europäern machen. Robert Gokl dokumentiert in seinem Film eine Ära geprägt von u. a. zunehmend polarisierender Ausländerpolitik, Briefbomben und dem Beginn eines globalen Zeitalters. Die nächste Dekade wird anschließend in „Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot – Die 2000er Jahre“ (21.50 Uhr) behandelt. Peter Liska und Gerhard Jelinek beleuchten die wichtigsten Stationen – von der „Wenderegierung“ unter Wolfgang Schüssel bis hin zum Aufkommen skandalöser Machenschaften schwarz-blauer Minister. Am 1. April darf auch eine Prise würzigen Humors nicht fehlen: Dafür sorgt die Tiroler Schauspielerin und Kabarettistin Nina Hartmann mit einem „Best of“ aus drei Bühnenprogrammen in einer neuen „Kabarett im Turm“-Ausgabe (22.40 Uhr).

Sonntag, 2. April: „Erlebnis Bühne“ mit „Künstlerporträt: Pultstar ohne Furcht und Tadel – Arturo Toscanini“ (19.10 Uhr) und „175 Jahre Wiener Philharmoniker: Die lustigen Weiber von Windsor“ (20.15 Uhr)

Am Sonntag zeigt „Erlebnis Bühne“ zunächst das spannende Künstlerporträt „Pultstar ohne Furcht und Tadel – Arturo Toscanini“ (19.10 Uhr) anlässlich des 150. Geburtstages des legendären Maestros. Der Film von Jean-Christophe Rosé basiert auf heimlich vom Sohn des wahrscheinlich berühmtesten Dirigenten seiner Zeit aufgezeichneten Dienstgesprächen. Anlässlich ihres 175. Jubiläums begrüßt anschließend im Hauptabend „Erlebnis Bühne“-Gastgeberin Barbara Rett den Vorstand der Wiener Philharmoniker Andreas Großbauer zum Gespräch. Zur Ehrung von Otto Nicolai, einem der Gründer des weltberühmten Orchesters, präsentiert ORF III danach dessen Oper „Die lustigen Weiber von Windsor“ (20.15 Uhr) als Musikfilm aus dem Jahr 1965. Die Geschichte, rund um den Filou Falstaff, basiert auf dem gleichnamigen Stück von William Shakespeare, es singen u. a. Norman Foster, Lucia Popp und Mildred Miller.

