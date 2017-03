NEOS: Karin Doppelbauer wird das außenpolitische Profil von NEOS schärfen

Karin Doppelbauer: „Ich werde darauf pochen, dass Österreich eine Vorreiterrolle bei der Entwicklungszusammenarbeit einnimmt.“

Wien (OTS) - Heute wurde die neue NEOS-Abgeordnete Karin Doppelbauer im Rahmen einer Pressekonferenz gemeinsam mit NEOS Klubobmann Matthias Strolz vorgestellt. Sie übernimmt die Themen Außenpolitik, Landwirtschaft und Start-Ups. Sie folgt Niko Alm nach, der sein Mandat mit Monatsende zurücklegt.

Doppelbauer ist als Managerin für einen internationalen Konzern tätig und Eigentümerin eines Biobauernhofes in Oberösterreich. Sie ist Gründungsmitglied von NEOS und seit fünf Jahren ehrenamtlich im NEOS-Vorstand tätig. „Ich schätze die reiche Berufs- und internationale Erfahrung, die Karin einbringt“, freut sich NEOS-Klubobmann Matthias Strolz. „Damit stärken wir das außenpolitische Profil von NEOS.“

Doppelbauer will sich Entwicklungszusammenarbeit als ersten Schwerpunkt setzen: „Das ist bisher ein Schattenthema in der Arbeit des Außenministerium, aber ich werde darauf pochen, dass hier mehr Augenmerk darauf gelegt wird. Was wir hier in Österreich machen, soll über unsere Grenzen hinausgehen. Wir können Zäune bauen, aber das ist nicht die Zukunft“, so Doppelbauer. Die neue NEOS-Außenpolitiksprecherin fordert deshalb einen eigenen Staatssekretär für Entwicklungszusammenarbeit und kündigt eine parlamentarische Anfrage zu österreichischen EZA-Geldern an.

Im Bereich Landwirtschaft will die Biolandwirtin Bauern und Bäuerinnen als Unternehmer_innen stärken. „Mir ist es wichtig, Unternehmertum und Landwirtschaft zu verbinden. Auch im Bereich Nachhaltigkeit und Biolandwirtschaft kann Österreich seine Vorreiterrolle nutzen und weiter ausbauen.



Von Niko Alm übernimmt Doppelbauer die NEOS-Start-Up-Initiative. „Hier hat Niko Alm unglaublich gute Arbeit geleistet. Ich freue mich sehr darauf, diese Arbeit weiter zu führen und auch darüber, dass Niko Alm inhaltlich weiterhin an Bord bleibt“, so Doppelbauer.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu