Serienmörder am Serienmontag: Michael C. Hall ist wieder „Dexter“

Start für Staffel 7 am 3. April in ORF eins: „Erschütternde Wahrheit“

Wien (OTS) - Tagsüber Mitarbeiter der Polizei in Miami, nachts ein Mörder: „Dexter“ geht ab 3. April 2017 jeweils um ca. 23.45 Uhr am ORF-eins-Serienmontag wieder auf Rachefeldzug, um Verbrecher aus dem Verkehr zu ziehen. In der siebenten – und vorletzten – Staffel der US-Krimiserie, die der ORF in Stereo-Zweikanalton deutsch/englisch zeigt, verrät Dexter seiner Schwester Debra sein Geheimnis – und auch seine Vorgesetzte kommt ihm auf die Spur. „Erschütternde Wahrheit“ ist der Titel der Auftaktfolge von insgesamt zwölf neuen Episoden.

Michael C. Hall schlüpft bereits zum siebenten Mal in die Rolle des Blutspurenforensikers und Freizeitkillers Dexter Morgan und spielt u. a. an der Seite seiner Frau und späteren Ex-Frau: Mit Debra-Darstellerin Jennifer Carpenter war Hall von 2008 bis 2011 verheiratet. Neben den beiden sind auch in Staffel 7 u. a. wieder David Zayas als Angel Batista, Lauren Vélez als Maria LaGuerta, Desmond Harrington als Joey Quinn und C.S. Lee als Vince Masuka zu sehen. Neu zur Besetzung stößt in Staffel 7 u. a. Yvonne Strahovski, die als Hannah McKay eine tragende Rolle spielen wird. Mit Lauren Vélez wird am Ende der Staffel auch eine Hauptfigur aus der Serie aussteigen. „Dexter“ wurde nach insgesamt acht Staffeln und 96 Folgen eingestellt.

Mehr zum Inhalt von Folge 1 „Erschütternde Wahrheit“ (Montag, 3. April, 23.45 Uhr, ORF eins)

Ausgerechnet als Dexter (Michael C. Hall) in einer Kirche mit dem Messer in der Hand über der Leiche des Serienmörders Travis steht, wird er von seiner Schwester Debra (Jennifer Carpenter) auf frischer Tat ertappt. Dexter erzählt ihr, er hätte Travis im Affekt getötet, und kann sie überreden, den Mord gemeinsam zu vertuschen und die Kirche niederzubrennen. Inzwischen findet Captain LaGuerta (Lauren Vélez) am Tatort aber ein merkwürdiges Beweisstück, mit dem sie nichts anzufangen weiß: Es ist der Objektträger mit dem Blut von Travis, den Dexter nach dem Mord in der Kirche verloren hat.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

