„Sport am Sonntag“ mit Ralph Hasenhüttl im Gespräch

Am 2. April ab 18.30 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 2. April 2017 um 18.30 Uhr in ORF eins zunächst mit „Alles Fußball“ und den Highlights und allen Toren der 27. Runde. Danach steht um 19.15 Uhr „Sport am Sonntag“ mit folgenden Themen auf dem Programm:

Fußball: Erfolgstrainer Ralph Hasenhüttl im großen Interview

Der Leipzig-Coach über Höhenflüge, Lieblingsspieler und Anfeindungen.

Fußball: RB Leipzig – Phänomen und Reibebaum

Vom Aufsteiger zum polarisierenden Sensationsteam in der deutschen Bundesliga.

Basketball: NBA-Durchstarter Jakob Pöltl

Der Toronto-Legionär plant mit seinen Raptors bereits für die Play-offs.

