Marktstart für neue österreichische Direktbank

Direktbank “DADAT” ist als eigenständige Marke Teil der GRAWE Bankengruppe / Vorstand Ernst Huber: “Werden neue Maßstäbe im Direktbankengeschäft setzen”

Salzburg (OTS) - Heute geht nach neunmonatiger Aufbauarbeit in Österreich eine neue Direktbank an den Start: Die “DADAT Bank” positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten (www.dad.at / die Freischaltung erfolgt heute, 31.3., um ca. 20 Uhr). Hinter der Entwicklung der Bank steht der erfahrene Finanzmanager Ernst Huber, Mitbegründer und langjähriger Chef der ehemaligen direktanlage.at, heute Hello bank. Die neue Onlinebank DADAT mit Sitz in Salzburg beschäftigt aktuell 12 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.

Die DADAT sieht sich selbst als die innovative und flexible Onlinebank für österreichische Kunden und möchte sich durchaus als Erstbank etablieren. Das Angebot umfasst ein kostenloses Girokonto, ein Sparkonto mit attraktiven Zinsen sowie umfangreiche, extrem einfach zu bedienende Tools für den Handel mit Wertpapieren. Zum Marktstart macht die DADAT Bank den potenziellen Kunden einen Wechsel mit attraktiven Aktionen schmackhaft >>

>> Pressetext und Bilder: http://www.dadat-presse.at

Rückfragen & Kontakt:

Ernst Huber, +43/(0)662/877766-6110, presse @ dad.at